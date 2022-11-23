VDD: Кремль хочет получать больше разведывательной информации о Латвии

Меры, введенные для снижения российской агрессии, в том числе международные санкции, закрытие российских диппредставительств и ограничения на въезд граждан России, повлияли на возможности российских спецслужб по расширению разведывательной деятельности в Латвии, заявили в латвийской спецслужбе. Например, когда были закрыты Генеральные консульства России в Даугавпилсе и Лиепае, сотрудники этих консульских представительств, которые вели деятельность в поддержку интересов России, были высланы из Латвии.

Также введенные ограничения на въезд для граждан России и усиление проверок, проводимых VDD в сотрудничестве с Государственной пограничной службой на восточной границе Латвии, уменьшили возможности въезда в Латвию нелояльных государству лиц.

В то же время угроза интересам национальной безопасности Латвии со стороны российских спецслужб остается неизменно высокой.

Россия долгое время считает НАТО своим стратегическим противником, поэтому проявляет повышенный интерес к получению информации о деятельности, планах и военной поддержке альянса. По данным VDD, в нынешних условиях Россия активизирует свои усилия по получению разведывательной информации о членах НАТО, включая Латвию.

Российские спецслужбы в Латвии интересуются процессами принятия политических решений, участием Латвии в принятии решений в НАТО и Европейском Союзе, внешней и внутренней политикой, возможностью дестабилизации общества, ситуацией в регионах и стратегически важных отраслях, таких как энергетика и транзит.

Также российские спецслужбы интересуются кадровым, материально-техническим обеспечением и дееспособностью структурных подразделений Национальных вооруженных сил, органов государственной безопасности и правоохранительных органов.

Как свидетельствуют уголовные дела, возбужденные в последние годы VDD за шпионаж в пользу России, российские спецслужбы интересуются важной информацией о критической инфраструктуре Латвии.

В ходе полномасштабной войны России против Украины Кремль потерял несколько сотен шпионов за границей, заявил в середине ноября генеральный директор британской службы контрразведки MI5 Кен Маккаллум.