Бюро омбудсмена: сексуальное насилие против детей растет

Как сообщил представитель Бюро омбудсмена Эдгар Лакутис, по данным Государственной полиции, в 2021 году дети наиболее часто становились жертвами именно преступлений против нравственности и половой неприкосновенности - в 54,3% случаев, что на 15,7% больше, чем в 2020 году. В первые шесть месяцев 2022 года дети также наиболее часто подвергались таким преступлениям - в 47,6% случаев.

Как отмечает бюро, это только видимая часть сексуального насилия, и в действительности число жертв среди детей больше, поскольку преступления, совершенные против детей детьми до 14 лет, не включаются в статистику полиции. Уголовные дела в таких случаях не возбуждаются.

Омбудсмен Юрис Янсонс призывает родителей установить фильтры контента на телефоны, планшеты, компьютеры и другие устройства, чтобы ограничить доступ детей к нежелательным материалам. Распространение таких материалов среди детей и подростков часто приводит к не соответствующему возрасту сексуальному поведению.

"Для того чтобы снизить уровень сексуального насилия в отношении детей, их необходимо обучать правилам безопасности, в том числе виртуальной, и действиям в случае опасности. Также важно обучать родителей тому, как защитить детей, в том числе от нежелательного контента в интернете, поскольку распространение порнографических материалов среди детей и подростков часто приводит к не соответствующему возрасту сексуальному поведению и преступлениям против детей", - подчеркнула руководитель отдела по правам детей Бюро омбудсмена Лайла Гравере.