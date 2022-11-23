Этой осенью нападения кабанов на участников охоты были зафиксированы трижды, в том числе в конце прошлой недели раненый кабан напал на охотника в Екабпилсском крае, сообщает Государственная служба леса (VMD).
Раненый кабан напал на охотника в Екабпилсском крае
Служба поясняет, что несчастье произошло в Екабпилсском крае, когда охотник с собаками выслеживал раненого взрослого кабана.
Охотник серьезно пострадал в результате нападения кабана.
Учитывая, что организатор охоты вовремя не сообщил об этом трагическом происшествии, в настоящее время служба собирает информацию для составления акта о несчастном случае на охоте, за которым, скорее всего, последует административный процесс.
В то же время в VMD отмечают, что всего за последние десять лет выявлено девять нападений раненых кабанов на участников охоты. Ни одна из атак не привела к летальному исходу.
VMD призывает охотников не проявлять безрассудства и при розыске пострадавшего животного соблюдать требования безопасности Правил охоты. Также в соответствии с Правилами охоты нужно сообщать о несчастном случае на охоте, связанном с применением огнестрельного оружия. О нападении животного нужно немедленно сообщить в VMD и Государственную полицию.
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