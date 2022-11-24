Что вы не знали о Klik: нам исполняется два года!

Контент TVNET GRUPA для подписчиков Klik отмечает свое двухлетие! Когда мы все реже можем позволить себе нечто большее, чем предметы первой необходимости, тратить деньги на качественное содержание кажется ненужной роскошью. Поэтому мы очень благодарны за твое, читатель, доверие в поддержке независимой и качественной журналистики как основной потребности демократии, за то, что ты продолжаешь каждый день читать бренды TVNET GRUPA и подписываешься на Klik!
В обществе существует мнение, что грамотные журналисты знают все или по крайней мере знают, что делают. С последним могу согласиться, но если вы думаете, что мы видим мир яснее, лучше, дальше, чем вы, то вынужден ответить - нет, мы просто доверяем профессиональному опыту и здравому смыслу, которые во времена пандемии и войны вдруг перестают быть самоочевидными и общепринятыми ценностями.
Изменилась ли из-за этого наша шкала ценностей, или качественная журналистика должна удовлетворять массовый спрос, сводясь к унылой погоне за кликами и рейтингами?
Да, иногда кажется, что другого выхода нет. Но нет, мы бы еще вчера были бы моральными и финансовыми банкротами, если бы позволили себе пойти по легкому пути и по инерции латвийского медиарынка продавать все, что удовлетворяет повседневные потребности. Если бы мы впали в искушение, вы бы отвезли нас в лес на старых санях и бросили бы там. Взаимодействие надежного СМИ и лояльных читателей всегда двустороннее - содержание Klik для подписчиков будет расти и развиваться только благодаря вашему пониманию и постоянной поддержке! Спасибо вам!
Есть несколько ключей к успеху, но я уверен в главном: мы такие же, как вы - мы боимся агрессивных отрицателей коронавируса, как и любой нормальный человек, но сознательно идем с ними на конфронтационную дискуссию. Нам до костей больно, когда рядом стреляют и убивают, но мы снова едем в Украину, чтобы своими глазами увидеть и засвидетельствовать для вас бессмысленность войны, преступления и сверхчеловеческую волю к жизни, к продолжению борьбы - привозя домой шрамы очевидцев на всю жизнь, которые видны только нам самим. Мы думаем, что знаем мир, а на самом деле восхищаемся им и проклинаем его одновременно - радуемся возможности присутствовать при тектонических изменениях в мире, но стонем в беспомощной ярости, видя, как будущее поколение, здесь и далеко, растет искалеченным войной и голодом.
У нас нет лекарства от всех болезней, которое могло бы объяснить все, что происходит вокруг нас. Но есть щемящее чувство справедливости, чтобы выявлять корысть, высмеивать мракобесие и противостоять несправедливости, чтобы вместе с тобой, читатель, мы могли идти в ногу к полнокровию общества с гордо поднятой головой и прочным фундаментом под ногами в нашей Латвии.
В эпоху хэштегового идиотизма это большой вызов и неустанные усилия - обеспечение качественного контента в свободном доступе для всех наших читателей, а также тщательный отбор содержания для подписчиков Klik, которые доверили нам обязанность просвещать и информировать, добровольно голосуя своим кошельком за качественный контент, который мы ежедневно предоставляем в Klik. У нас перед вами большая ответственность, которую я осмеливаюсь назвать когнитивным узлом получателя и дающего, как бы умно это ни звучало.
Это 8000 подписчиков и 300 000 читателей, которых мы видим каждый день, которые справедливо критикуют нас и не только - присылают электронные письма или звонят, чтобы сказать простое спасибо!
Если аргументированная критика заставляет напрячься и учиться на ошибках, то простая благодарность читателей за работу моих коллег доставляет нам столь необходимое удовлетворение, которое иногда равняется только хорошим подпискам читателей на статьи в Klik.
Для журналистов, редакторов и медиаспециалистов TVNET GRUPA качественный контент - азартная игра и зависимость. Мы ручаемся головой и репутацией крупнейшей медиагруппы в Латвии за то, что мы сообщаем, чтобы ты, читатель, мог быть уверен, что приобрел нашу проверенную и достоверную информацию!
"Сегодня у людей ложное представление о том, что любые новости и информация достается нам бесплатно. Если мы оглянемся назад на историю, так никогда не было. Во времена, когда не было средств массовой информации, люди получали последние новости и самую свежую информацию на рыночных площадях. Однако для того, чтобы туда попасть, нужна была лошадь, что-то можно было продать, а чтобы разговоры шли более живо - с собой брали что-то с градусом. Кроме того, на дорогу и взаимное общение приходилось рассчитывать значительное время. Одним словом, только траты. Когда интернет входит в нашу повседневную жизнь, у нас создается ложное впечатление, что новости и информация являются частью наших основных прав, а не в некотором смысле привилегией избранной группы людей, как это всегда было. Журналисты TVNET GRUPA, как и многие их братья и сестры по цеху, не получают информацию даром - будь то присутствие на украинской войне, в ковид-больнице или демонстрации антипрививочников, на кону наши жизни, здоровье, время и нервы. Именно поэтому 24 ноября 2020 года, уважая наших журналистов и доверяя пониманию наших читателей, мы решили сделать не очень популярный в то время в латвийском медиапространстве шаг, внедрив платный контент".
Дита Дерума, руководитель отдела новостей TVNET, заместитель главного редактора
"Быть ведущей медиагруппой в Латвии - большая честь и большая ответственность одновременно. А также большая смелость идти по прогрессивному пути, развиваться в ногу со временем и позволить себе быть независимыми. От государства, от Google, от Meta, от рекламы. Работать для своего читателя и наслаждаться его поддержкой. Спасибо, читатели Klik, за то, что помогаете нам расти и оставаться независимыми".
Эрика Сташкевич, главный редактор RUS TVNET
"С момента создания Klik самым сложным и в то же время самым захватывающим был поиск ответов на вопрос - что интересует вас, читателей? На этот вопрос нет однозначного ответа, но истории, которые вы доверили нам - самая ценная часть этого процесса. Для кого-то ваша история - напоминание о том, что у каждого из нас рядом есть единомышленники, или возможность увидеть, как набраться мотивации и сил в трудной жизненной ситуации. Нас, команду Apollo.lv, очень заботит то, что заботит вас - люди. Спасибо за доверие, когда вы делитесь своими жизненными историями".
Кристине Кравале, главный редактор Apollo.lv
"Вкусы и наслаждения, закулисье и передний план, глубинные развлечения и то, чего в спорте вы и представить не могли, исторические ужасы и энциклопедия в кармане. Неудобные темы, но удобный материал для чтения. Команды журналистов разделов Klik "Стиль жизни" и "Спорт" вот уже два года неустанно дарят читателям моменты качественного отдыха, даже когда кажется, что весь мир рушится. Спасибо верному читателю, мы обещаем продолжать неустанно работать, чтобы доставлять вам эмоции на самом высоком уровне".Луизе Лоте Аболтиня, руководитель раздела Развлечение/Klik Стиль жизни
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