Что вы не знали о Klik: нам исполняется два года!

"Сегодня у людей ложное представление о том, что любые новости и информация достается нам бесплатно. Если мы оглянемся назад на историю, так никогда не было. Во времена, когда не было средств массовой информации, люди получали последние новости и самую свежую информацию на рыночных площадях. Однако для того, чтобы туда попасть, нужна была лошадь, что-то можно было продать, а чтобы разговоры шли более живо - с собой брали что-то с градусом. Кроме того, на дорогу и взаимное общение приходилось рассчитывать значительное время. Одним словом, только траты. Когда интернет входит в нашу повседневную жизнь, у нас создается ложное впечатление, что новости и информация являются частью наших основных прав, а не в некотором смысле привилегией избранной группы людей, как это всегда было. Журналисты TVNET GRUPA, как и многие их братья и сестры по цеху, не получают информацию даром - будь то присутствие на украинской войне, в ковид-больнице или демонстрации антипрививочников, на кону наши жизни, здоровье, время и нервы. Именно поэтому 24 ноября 2020 года, уважая наших журналистов и доверяя пониманию наших читателей, мы решили сделать не очень популярный в то время в латвийском медиапространстве шаг, внедрив платный контент".

Дита Дерума, руководитель отдела новостей TVNET, заместитель главного редактора