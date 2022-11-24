Каждый день мы слышим о повышении цен на электроэнергию и продукты питания и чувствуем это на своих кошельках. Как это переживают кафе и рестораны? Как это повлияет на цены? Сможем ли мы вообще позволить себе посидеть в кафе? Разбирался портал Apollo.lv.
Поднимут ли латвийские кафе цены этой зимой? Прогнозы экспертов отрасли
Ресторанная индустрия пережила первый скачок цен на электроэнергию в этом году в августе, когда счета за электроэнергию буквально взлетели до небес. Некоторые рестораны заплатили за электроэнергию почти на 30 тысяч евро больше, чем в августе прошлого года.
Героически держась на плаву с немного подешевевшей электроэнергией, компании дождались 1 октября. Государство начало компенсировать увеличение стоимости электроэнергии в размере 50% сверх цены на нее в 160 евро/МВтч. Поддержка продлится до 31 марта 2023 года.
Однако по мере роста цен на электроэнергию и продукты питания этого пособия может оказаться недостаточно. Какова сейчас ситуация в ресторанном бизнесе, каковы прогнозы выживания на зиму и чего ждать нам, посетителям кафе и баров?
Эндийс Берзиньш, владелец ресторана Vairāk saules: Плевать на прибыль!
- Вы поднимали цены?
- Цены стоят на месте с июля. Мы не меняем цены, и наши поставщики тоже не меняют их. Мне кажется, что выше не стоит поднимать. Я даже думаю, что цены на продукты могут снизиться в какой-то момент.
Есть поставщики общественного питания, которые пытаются поднять цены хоть на копейки. Я очень против этого. Мы как компания регулярно это обсуждаем и решили, что не будем этого делать. Мне не нравится этот принцип: нам тут не хватает, так давайте поднимем цены на все.
Если вы проследите за европейскими ценами, то увидите, что они для нас зашли слишком далеко, их инфляция слишком высока.
Давайте называть вещи своими именами: значит, кто-то слишком сильно взвинтил цены.
Понятно, что если инфляция в Германии 10-12%, то инфляция в Латвии должна быть выше, но не выше 20%, там три-четыре процента застряли в чьем-то кармане.
- То тут, то там видно, что порции стали значительно меньше.
- Мы так не делаем, это бред. Мы не идем по этому пути.
Меня раздражают все эти 375 граммов сметаны, 800 граммов сахара и муки. Кто-то может подумать, что это сплошной маркетинговый трюк.
Может быть, вы можете обмануть кого-то на мгновение. Но кого ты в конце концов обманываешь - своего гостя, который очень важен для тебя? Своего клиента?
Есть другие способы, как попытаться привести дела в порядок. Например, у нас есть обеденное предложение по одной цене. Мы думаем, может быть, теперь будет две цены - человек сможет взять либо только суп, либо только второе, у человека будет выбор. Но не будет такого, что будет меньше супа или меньше второго.
- Чувствуется ли, что в рестораны стало ходить меньше людей?
- Число клиентов у нас немного сократилось, но меньше, чем у остальных, насколько я знаю. Многие рестораны высчитали, что у них количество клиентов сократилось до 20% и больше. У нас - примерно на 5-7%.
Мы к этой зиме готовились все лето. Маркетинг думал над различными акциями. Мы ничего не инвестировали в развитие. Урезали все, что предназначалось для развития, "отложили жир на зиму", чтобы иметь возможность платить по счетам. До весны надо дожить. Если правительство не выдумает какие-то фокусы с налогами, то все должно быть нормально.
- Государственных дотаций хватит, чтобы выжить и что-то заработать?
- По крайней мере теперь условия ясны. Да, они неприятны. Да, нелегко. Но после того, как я звоню своему другу в Украину, я могу сказать: у нас все хорошо. Действительно хорошо. У нас все супер.
Ходим в спортзалы, ездим на машине, ходим с детьми на елочку, можем сходить в ресторан - может, и один раз вместо трех, но можем. В сравнении с тем, какого им, абсолютно неудобно слушать чье-то нытье. Мы с другом в очень тесном контакте, созваниваемся, помогаем как можем, и я знаю, как там дела. Поговорил с ним и после этого подумал о своих проблемах. Не было прибыли? Плевать на прибыль!
Прибыли, скорее всего, в настоящее время и не будет. Но ты поэтому и предприниматель, чтобы каким-то образом сохранить компанию.
Когда бывают жуткие потрясения, как в августе, тогда правительство должно прийти на помощь. В августе счета за электроэнергию у большинства компаний были такими, что еще три месяца в таком духе - и 99% компаний сдохли бы. Что ж, понятно, что правительству нужно было что-то делать.
Понятно, что летом снова вырастут цены на электроэнергию, так по всей Европе. Большой вопрос заключается в том, будет ли новое правительство предоставлять дотации компаниям и до каких пор.
Арнис Бикшус, владелец бара Cuba Cafe: "Падет то правительство, что поднимет цены на пиво!"
- Есть пабы, которым посчастливилось подписать нормальные контракты с обслуживающими компаниями, у них все в порядке. "Взлетели те, кто переключил электрические режимы на всякие "динамические", август и сентябрь, знаю, у многих был тяжелый.
(...)
Всегда можно на чем-то сэкономить - на улице отключат свет, отключат кофемашины, генераторы на ночь, много идей. Но лампочка тут или там на самом деле не решение. Главное - электрические плиты, которые есть во всех кафе и ресторанах. (...)
Пока что у всех все хорошо.
- Вы поднимали цены?
- Цены поднимали минимально. Весной поставили на коктейль Cuba Libre цену в 6 евро, а остальные коктейли стоят в пределах 8-10 евро, такие цены и остались.
Алкоголь, мне кажется, единственное, у чего цена на рынке действительно не сильно выросла по сравнению со всем остальным. Сколько сейчас стоят соки - это жесть! А вот алкоголь остается примерно по тем же ценам. Может быть, они следуют Швейку: "Падет то правительство, что поднимет цены на пиво!"
Дело в том, что уже несколько лет, а то и больше, цены на алкоголь везде были примерно одинаковыми, фактически выравнялись - неважно, это Старая Рига или, не хочу говорить это слово, ну, скажем так, деревня.
- Зиму пабы пропустят?
- Пока что все ждут, что будет после Нового года. В настоящее время есть туристы, гостиницы полные, также всякие корпоративы. Во многих мне известных местах резервации уже на два месяца вперед. До Нового года все будет нормально.
На пабы Старой Риги повлияет тот факт, что Рождественский базарчик будет проходить не до 8 января, как раньше, а до 1 января. Но хорошо, что он вообще будет.
И тогда на два месяца Старая Рига выключит свет.
Январь и февраль будут хардкорными. Но многие за лето накопили "жировую прослойку" на зиму. Как-нибудь доживут до весны. Весенний рост цен на электроэнергию - большая неизвестность.
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