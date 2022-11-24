Поднимут ли латвийские кафе цены этой зимой? Прогнозы экспертов отрасли

Если вы проследите за европейскими ценами, то увидите, что они для нас зашли слишком далеко, их инфляция слишком высока.

Давайте называть вещи своими именами: значит, кто-то слишком сильно взвинтил цены.

Понятно, что если инфляция в Германии 10-12%, то инфляция в Латвии должна быть выше, но не выше 20%, там три-четыре процента застряли в чьем-то кармане.

- То тут, то там видно, что порции стали значительно меньше.

- Мы так не делаем, это бред. Мы не идем по этому пути.

Меня раздражают все эти 375 граммов сметаны, 800 граммов сахара и муки. Кто-то может подумать, что это сплошной маркетинговый трюк.

Может быть, вы можете обмануть кого-то на мгновение. Но кого ты в конце концов обманываешь - своего гостя, который очень важен для тебя? Своего клиента?

Есть другие способы, как попытаться привести дела в порядок. Например, у нас есть обеденное предложение по одной цене. Мы думаем, может быть, теперь будет две цены - человек сможет взять либо только суп, либо только второе, у человека будет выбор. Но не будет такого, что будет меньше супа или меньше второго.

- Чувствуется ли, что в рестораны стало ходить меньше людей?