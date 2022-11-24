В Литве запретили бесплатные пакетики в магазинах: за нарушения будут штрафовать

Сейм Литвы в четверг запретил торговцам с июля 2023 года бесплатно раздавать сверхтонкие прозрачные полиэтиленовые пакеты - они должны будут облагаться платой, за исключением тех, которые предназначены для упаковки свежего мяса, рыбы и продуктов из них.
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Бесплатная раздача таких пакетов будет караться предупреждением или штрафом.
В четверг литовские парламентарии приняли поправки к Закону об упаковке и отходах упаковки: за них проголосовали 89 депутатов Сейма, четверо - против, 13 - воздержались.
Введение платы за пакеты призвано побудить людей задуматься о том, всегда ли они нужны, и заменить их тканевыми или бумажными.
Один из инициаторов поправок, представитель фракции Партии свободы Каспарас Адомайтис, основываясь на данных Евростата, утверждает, что
Литва является страной, которая потребляет больше всего тонких полиэтиленовых пакетов на континенте - в 2020 году на одного жителя приходилось 249 ультратонких пакетов.
Во время слушаний поправок в комитетах утверждалось, что торговая сеть Rimi в Эстонии сэкономила шесть тонн пластика, введя с 2020 года плату в размере 5 центов за пакет.
Эти пакеты теперь бесплатные, и клиенты могут брать их столько, сколько захотят.
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