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В Москве возобновляется серийное производство "Москвичей"

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В Москве возобновляется серийное производство "Москвичей"
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Новый "Москвич"
Новый "Москвич" Фото: EPA/Scanpix

Завод "Москвич" возобновил серийное производство легковых автомобилей, сообщает "Медуза".

Первой моделью, сошедшей с конвейера завода, является "Москвич 3" - по сути, это версия китайского автомобиля JAC JS4 под маркой "Москвич". На сходство, вплоть до цвета кузова, журналисты обратили внимание еще весной. Ожидается, что этот автомобиль поступит в продажу в конце этого года.

Сообщается, что в церемонии пуска производства приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин и вице-премьер Денис Мантуров.

Стало известно, что до конца года завод планирует выпустить 600 автомобилей.

Ранее Московский автомобильный завод принадлежал компании Renault. После начала войны, Renault ушел с российского рынка и оставил завод под контролем государства без компенсации.

Ранее сообщалось, что Россию покинули или заморозили свое присутствие многие крупные бренды, в том числе Mercedes-Benz, Ford, Nissan, Toyota.

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