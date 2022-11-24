Чт, 24.11.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
Рассылка
LAT
Искать

В Крымске мужчина открыл стрельбу на улице, есть погибшие

rus.tvnet.lv
В Крымске мужчина открыл стрельбу на улице, есть погибшие
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Скорая помощь в России. Иллюстративное фото.
Скорая помощь в России. Иллюстративное фото. Фото: Peter Kovalev / Peter Kovalev/TASS

В Крымске Краснодарского края мужчина открыл на улице стрельбу из винтовки. Об этом сообщает Telegram-канал Baza, а также другие СМИ.

Сообщается, что мужчина открыл стрельбу из винтовки на улице рядом с торговым центром "Славянский". По предварительным данным, погибли до четырех человек. Стрелок также совершил самоубийство.

Telegram-канал "Осторожно, новости" сообщает, что мужчина решился на преступление после проигранного суда за квартиру.

Суть судебного спора

Мужчина утверждал, что жена перед разводом купила квартиру сыну на его деньги. И потребовал квартиру ему вернуть. Дело тянулось полгода, и сегодня суд ему отказал.

После суда мужчина стал преследовать бывшую жену с угрозами. Того, кто решил ей помочь, он и убил, после чего уехал и застрелился в автомобиле.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх