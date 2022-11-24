В Крымске Краснодарского края мужчина открыл на улице стрельбу из винтовки. Об этом сообщает Telegram-канал Baza, а также другие СМИ.
В Крымске мужчина открыл стрельбу на улице, есть погибшие
В Крымске мужчина открыл стрельбу на улице, есть погибшие
Сообщается, что мужчина открыл стрельбу из винтовки на улице рядом с торговым центром "Славянский". По предварительным данным, погибли до четырех человек. Стрелок также совершил самоубийство.
Telegram-канал "Осторожно, новости" сообщает, что мужчина решился на преступление после проигранного суда за квартиру.
Суть судебного спора
Мужчина утверждал, что жена перед разводом купила квартиру сыну на его деньги. И потребовал квартиру ему вернуть. Дело тянулось полгода, и сегодня суд ему отказал.
После суда мужчина стал преследовать бывшую жену с угрозами. Того, кто решил ей помочь, он и убил, после чего уехал и застрелился в автомобиле.
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