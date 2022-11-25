Лидер Kalush Orchestra о давлении на свою музыку: "Делай на русском, как делают все"

"Мои друзья говорили: "Если ты уже делаешь какой-то рэп, то делай его хотя бы на русском, как делают все". Это очень меня бесило. У меня была цель: показать, что это все возможно", - сказал Олег Псюк.

Сейчас Олег Псюк рад, что у него есть возможность доносить украинскую культуру всему миру. Он отметил, что те, кто раньше ему советовал писать на русском, уже "переобулись".

Лидер Kalush Orchestra признался, что ему нравится заниматься творчеством и видеть благодарность аудитории. Он не хочет ни с кем соперничать. У группы нет цели кого-то превзойти. " У нас есть цель – делать классно, так, чтобы когда иностранец услышит украинскую музыку, сказал: "Вау, Украина замечательная", - резюмировал Олег Псюк.

Напомним, Kalush Orchestra - музыкальный коллектив, который принял участие на "Евровидении-2022" от Украины. Артисты одержали победу с песней Stefania. Как признался лидер группы, Стефания - это сборный образ украинской матери. Такое название Псюк выбрал для песни неслучайно, потому что его маму зовут Стефания.