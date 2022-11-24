Сейм концептуально поддержал введение должностей вице-министров

И депутат партии "Прогрессивные" Скайдрите Абрама подчеркнула, что ее партия выступает против введения постов вице-министров и указала, что в ходе предвыборных дебатов обсуждалось лишь сокращение государственного управления. Политик призвала учитывать, что в итоге политическая бюрократическая нагрузка на сотрудников министерства возрастет и они могут не понять, чьи распоряжения являются для них обязательными к исполнению. Абрама также отметила, что нет ясности в отношении того, чем будут заниматься вице-министры.

Депутат будущей коалиции Марис Кучинскис ("Объединенный список") пояснил, что нести ответственность за деятельность вице-министра будет министр. К тому же вице-министру не потребуются дополнительные сотрудники, так как он сможет использовать сотрудников существующих министерств. Председатель парламентской фракции "Объединенного списка" Эдгар Таварс подчеркнул, что эти поправки необходимы для более эффективной работы правительства.

Ранее большинство юридической комиссии не поддержало поправки в первом чтении, но теперь Сейм вынес решение вопреки мнению комиссии. Это произошло потому, что потенциальная коалиция имеет большинство в парламенте, но не имеет большинства в комиссии.

Закон призван установить, что в ведении вице-министра находятся отдельные отрасли и сферы политики и что вице-министр будет иметь право выступать советником на заседаниях правительства. Вице-министры будут назначаться премьер-министром, в том числе премьер-министр сможет это делать на основании предложения министра соответствующей сферы.

Поправки внесли депутаты будущей коалиции, договорившиеся о том, что у каждой из партий будет по одному посту вице-министра.

Как сообщалось, президент Эгил Левитс объявил во вторник об официальном выдвижении на пост премьер-министра политического деятеля "Нового Единства", действующего премьер-министра Кришьяниса Кариньша. Фактически под руководством Кариньша работа по созданию нового правительства ведется уже почти два месяца.