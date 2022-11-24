Большинство белорусских солдат не хотят идти воевать против Украины и их морально-психологическое состояние находится на низком уровне. Однако в "спецоперации" России против Украины могут принять участие 10-15 тысяч человек, заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал Алексей Хромов.
Генштаб ВСУ: Подсчитано, сколько белорусов готовы воевать против Украины
Военное руководство Беларуси приняло решение продлить проверку готовности национальных вооруженных сил до 28 ноября, привлекая также группы офицеров из России. Эта проверка продолжается с мая.
"Около 10-15 тысяч личного состава силовых структур Республики Беларусь готовы принять участие в "специальной военной операции" РФ.
В первую очередь из-за высокого денежного обеспечения", - сказал Алексей Хромов.
Представитель генштаба также сообщил, что с 23 по 28 ноября на российско-украинской границе возможно "обострение ситуации", к которому Россия готовит свои войска.
"При этом предполагается, что НАТО и Украина захотят захватить приграничные районы миролюбивой Беларуси и России", - отметил украинский генерал.
Учитывая это, не стоит исключать провокаций на границе, добавил он.
Ранее генштаб ВСУ опубликовал обращение к народу Беларуси с призывом не допустить втягивания страны в войну России против Украины.
"Мы не отвечали ни на одно проявление вооруженной агрессии с вашей территории. Тем более мы не планируем и не собираемся проводить никаких агрессивных действий на территории Беларуси. Это официальная позиция Украины", - говорится в обращении к белорусам.
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