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Генштаб ВСУ: Подсчитано, сколько белорусов готовы воевать против Украины

rus.tvnet.lv
Генштаб ВСУ: Подсчитано, сколько белорусов готовы воевать против Украины
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Армия. Иллюстративное фото
Армия. Иллюстративное фото Фото: Vital Hil/Shutterstock

Большинство белорусских солдат не хотят идти воевать против Украины и их морально-психологическое состояние находится на низком уровне. Однако в "спецоперации" России против Украины могут принять участие 10-15 тысяч человек, заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал Алексей Хромов.

Военное руководство Беларуси приняло решение продлить проверку готовности национальных вооруженных сил до 28 ноября, привлекая также группы офицеров из России. Эта проверка продолжается с мая.

"Около 10-15 тысяч личного состава силовых структур Республики Беларусь готовы принять участие в "специальной военной операции" РФ.

В первую очередь из-за высокого денежного обеспечения", - сказал Алексей Хромов.

Представитель генштаба также сообщил, что с 23 по 28 ноября на российско-украинской границе возможно "обострение ситуации", к которому Россия готовит свои войска.

"При этом предполагается, что НАТО и Украина захотят захватить приграничные районы миролюбивой Беларуси и России", - отметил украинский генерал.

Учитывая это, не стоит исключать провокаций на границе, добавил он.

Ранее генштаб ВСУ опубликовал обращение к народу Беларуси с призывом не допустить втягивания страны в войну России против Украины.

"Мы не отвечали ни на одно проявление вооруженной агрессии с вашей территории. Тем более мы не планируем и не собираемся проводить никаких агрессивных действий на территории Беларуси. Это официальная позиция Украины", - говорится в обращении к белорусам.

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