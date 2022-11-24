В украинских СМИ появились фото и видео горящих жилых домов, как сообщается, после удара по Херсону, пишет Русская служба BBC.
СМИ: Россия обстреляла Херсон, горят жилые дома
СМИ: Россия обстреляла Херсон, горят жилые дома
По подсчетом украинской стороны, за сутки российская армия обстреляла Херсон 17 раз. По данным украинской стороны, погибли 4 человека, 10 пострадали.
Об этом сообщила глава городской военной администрации Галина Луговая. Также от обстрелов пострадали детский сад и "пункт несокрушимости" - помещение, где жители могут поесть, согреться, выйти в интернет и зарядить телефоны.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Ключевые слова