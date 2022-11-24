СМИ: Россия обстреляла Херсон, горят жилые дома

По подсчетом украинской стороны, за сутки российская армия обстреляла Херсон 17 раз. По данным украинской стороны, погибли 4 человека, 10 пострадали.

Об этом сообщила глава городской военной администрации Галина Луговая. Также от обстрелов пострадали детский сад и "пункт несокрушимости" - помещение, где жители могут поесть, согреться, выйти в интернет и зарядить телефоны.