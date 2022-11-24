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СМИ: Россия обстреляла Херсон, горят жилые дома

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СМИ: Россия обстреляла Херсон, горят жилые дома
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Житель убирает завалы после российского удара в Херсоне, на юге Украины, в четверг, 24 ноября 2022 г.
Житель убирает завалы после российского удара в Херсоне, на юге Украины, в четверг, 24 ноября 2022 г. Фото: AP Photo/Bernat Armangue/ Scanpix

В украинских СМИ появились фото и видео горящих жилых домов, как сообщается, после удара по Херсону, пишет Русская служба BBC.

По подсчетом украинской стороны, за сутки российская армия обстреляла Херсон 17 раз. По данным украинской стороны, погибли 4 человека, 10 пострадали.

Об этом сообщила глава городской военной администрации Галина Луговая. Также от обстрелов пострадали детский сад и "пункт несокрушимости" - помещение, где жители могут поесть, согреться, выйти в интернет и зарядить телефоны.

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