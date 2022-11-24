Украина: в Крыму убиты иранские инструкторы по дронам

"Они находились на нашей территории. Мы их сюда не приглашали, и если они сотрудничают с террористами и участвуют в уничтожении нашей нации, мы должны их убить", - заявил Алексей Данилов.

В октябре об их гибели сообщали израильские СМИ. Россия и Иран отрицают, что в Крыму размещены иранские инструкторы (об этом ранее заявляли американские спецслужбы).

"Иранцы продолжают настаивать, что не они поставляют Российской Федерации оружие, но нам нужно подтверждение. Есть ли оно у нас сегодня? Его нет", - прокомментировал позицию Ирана Данилов.

"Мы понимаем, что эти штуки не летают, если не обучить людей с ними обращаться. В современном мире ничего невозможно скрыть. Когда все станет известно публике - вопрос времени", - добавил он.