Секретарь Совета безопасности Украины Алексей Данилов в интервью британской газете Guardian подтвердил, что иранские инструкторы, обучавшие российских военных обращению с дронами, убиты ВСУ. Об этом пишет Русская служба BBC.
Украина: в Крыму убиты иранские инструкторы по дронам
"Они находились на нашей территории. Мы их сюда не приглашали, и если они сотрудничают с террористами и участвуют в уничтожении нашей нации, мы должны их убить", - заявил Алексей Данилов.
В октябре об их гибели сообщали израильские СМИ. Россия и Иран отрицают, что в Крыму размещены иранские инструкторы (об этом ранее заявляли американские спецслужбы).
"Иранцы продолжают настаивать, что не они поставляют Российской Федерации оружие, но нам нужно подтверждение. Есть ли оно у нас сегодня? Его нет", - прокомментировал позицию Ирана Данилов.
"Мы понимаем, что эти штуки не летают, если не обучить людей с ними обращаться. В современном мире ничего невозможно скрыть. Когда все станет известно публике - вопрос времени", - добавил он.
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