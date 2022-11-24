Страны ЕС не договорились о потолке цен на газ и нефть

Несколько министров, участвовавших в заседании 24 ноября, пожаловались на неэффективность этой меры, а представители Польши и Испании даже назвали предложение шуткой.

Предложенный G7 потолок цен на нефть страны воспринимают по-разному

Мнения правительств ЕС не совпадают и в вопросе ограничения цены на российскую нефть. Послам 27 стран Евросоюза не удалось договориться об этом 24 ноября, поэтому переговоры продолжатся на следующий день.

Потолок цен на нефть, поставляемую морем из России, "большая семерка" предлагает установить на уровне в 65-70 долларов за баррель. Причем, одни страны ЕС считают его слишком высоким, а другие - слишком низким. Между тем ограничение цен на российскую нефть должно вступить в силу уже 5 декабря.

"Сейчас идет много двусторонних переговоров на очень высоком уровне. Собрание представителей всех стран ЕС состоится, как только будет прогресс. Нет смысла созывать еще одну встречу, пока изменений не будет", - цитирует агентство Reuters одного из европейских дипломатов. Шесть из 27 стран Евросоюза выступили против ценового предела, предложенного G7, говорят дипломаты.