На войне в Украине пропали без вести больше 15 тысяч человек

ICMP открыл офис в Киеве в июле, чтобы помочь Украине документировать и находить пропавших без вести.

Директор программы ICMP в Европе Мэтью Холидей заявил в интервью информационному агентству Reuters, что

неизвестно, сколько людей находится в плену в России, сколько вынужденно перемещено, сколько живо и разлучено со своими семьями, сколько погибли.

Холидей признал, что поиск пропавших без вести в Украине будет продолжаться еще долгие годы после окончания боевых действий.

15 000 пропавших без вести - это консервативная оценка, учитывая, что власти Украины считают, что только в Мариуполе погибнуть или пропасть без вести могли до 25 000 человек.

ICMP был создан после Балканских войн в 1990-х годах.

Сохраняя образцы ДНК в базе данных и проводя поиск совпадений с родственниками, ICMP удалось найти более 27 000 человек из 40 000, пропавших без вести во время балканских конфликтов.

ICMP также начал сбор образцов ДНК в Киеве и готовится к многолетнему процессу, который также поможет прокурорам подготовить дела о военных преступлениях.

"Большинство пропавших без вести, погибших - жертвы военных преступлений, и виновные в этом должны быть привлечены к ответственности", - подчеркнул Холидей.

Херсон, Украина. 24 ноября 2022 года