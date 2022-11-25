Медик боролась за жизнь девушки, пострадавшей в ДТП. В жертве она не узнала свою дочь

Это случилось 15 ноября. 17-летняя девушка получила тяжелые травмы в результате серьезного ДТП. Именно по этой причине Эриксон и не смогла узнать дочь. Женщина около получаса боролась за ее жизнь - вытаскивала из машины, ждала санавиацию, чтобы девушку смогли доставить в ближайшую больницу в Калгари.

После смены женщину встретили у дома полицейские. Они и рассказали ей, что в аварии пострадала ее дочь Монтана. Подросток получила травмы, несовместимые с жизнью.

"Тяжело раненый пациент, которого я только что лечила, был моей плотью и кровью. Мой единственный ребенок. Моя мини я. Моя дочь Монтана", - написала Эриксон семье и друзьям. Женщина отметила, что благодарна за 17 лет, проведенные с дочерью, но чувствует себя разбитой и потерянной. "Кем бы ты стала, моя малышка? Кем бы ты была?" - задавалась вопросами мать.

Как сообщают СМИ, водитель автомобиля, в котором ехала Монтана, потерял управление. В результате машину сбил встречный грузовик, а девушка оказалась заперта в салоне.