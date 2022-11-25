Зеленский: Украина готова вернуть Крым любым способом

"Нам нужно вернуть все наши земли, поэтому я считаю, что поле битвы - это путь, когда дипломатия ушла. Если вы не можете вернуть свои территории, война просто заморожена. Это вопрос времени, когда она возобновится", - сказал Зеленский в интервью.

Financial Times напоминает, что некоторые партнеры Украины на Западе обеспокоены тем, что усилия Украины по возвращению аннексированного Россией Крыма могут привести к дальнейшей эскалации ситуации, вплоть до применения против Украины ядерного оружия.

Зеленский признается в интервью, что судьба Крыма беспокоит международное сообщество.

"Я понимаю, что всех волнует, что будет с Крымом. Если кто-то готов предложить невоенную деоккупацию Крыма, я только за. Если решение включает в себя сохранение Крыма в составе России, то не стоит терять время", - считает украинский президент.

Галерея: Война в Украине, ноябрь 2022 года