Видео ⟩ Латвия снесла мост через Зилупе. Пропагандистские СМИ в России и Беларуси возмущены

Пешеходный мост через Зилупе располагался на границе Латвии, Беларуси и России. Глядя на общедоступные карты, можно сделать вывод, что "Курган Дружбы" располагался недалеко от моста.

На латвийской стороне «Кургана Дружбы» демонтировали мост, соединявший Беларусь и Латвию.



Мост соединял два берега реки Синюх, недалеко от него находился так называемый «Курган Дружбы», посвященный к победе над немецко-фашистскими захватчиками во Великой Отечественной войне. pic.twitter.com/YKOetPPiGA — Сharter97.org (@charter_97) November 24, 2022

В 1959 году на стыке границ Латвии, Белоруссии и России в память о дружбе народов трех соседних стран во время Второй мировой войны был возведен курган высотой около трех метров - "Курган Дружбы". Земля для кургана земля была взята с могил партизан и воинов Красной Армии. С каждой стороны к кургану ведет аллея деревьев.

По видеоматериалам, опубликованным в социальных сетях, можно сделать вывод, что Латвия 24 ноября снесла пешеходный мост через речку Зилупе.

Это видео было показано в пропагандистских СМИ России и Беларуси, в которых осудили действия Латвии.

Apollo.lv связался со специалистом по связям с общественностью Лудзенского края Антрой Баркане, которая сказала: "Да, мост между Латвией и Беларусью снесен. Государственная пограничная служба может прокомментировать сложившуюся ситуацию".

Портал Apollo.lv также связывались с Госпогранслужбой, но они пока не дали комментариев.