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Видео ⟩ Латвия снесла мост через Зилупе. Пропагандистские СМИ в России и Беларуси возмущены

Eva Ķeruže Apollo.lv rus.tvnet.lv
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Латвия снесла мост через Зилупе. Пропагандистские СМИ в России и Беларуси возмущены
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Мост через Зилупе
Мост через Зилупе Фото: Ekrānuzņēmums no video.

В последние дни пропагандистские СМИ в России и Беларуси показали видео, на котором видно, как сносят пешеходный мост через Зилупе. Согласно общедоступной информации, мост соединил Латвию и Беларусь.

Пешеходный мост через Зилупе располагался на границе Латвии, Беларуси и России. Глядя на общедоступные карты, можно сделать вывод, что "Курган Дружбы" располагался недалеко от моста.

В 1959 году на стыке границ Латвии, Белоруссии и России в память о дружбе народов трех соседних стран во время Второй мировой войны был возведен курган высотой около трех метров - "Курган Дружбы". Земля для кургана земля была взята с могил партизан и воинов Красной Армии. С каждой стороны к кургану ведет аллея деревьев.

По видеоматериалам, опубликованным в социальных сетях, можно сделать вывод, что Латвия 24 ноября снесла пешеходный мост через речку Зилупе.

Это видео было показано в пропагандистских СМИ России и Беларуси, в которых осудили действия Латвии.

Apollo.lv связался со специалистом по связям с общественностью Лудзенского края Антрой Баркане, которая сказала: "Да, мост между Латвией и Беларусью снесен. Государственная пограничная служба может прокомментировать сложившуюся ситуацию".

Портал Apollo.lv также связывались с Госпогранслужбой, но они пока не дали комментариев.

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