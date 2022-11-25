Польша: Размещение немецкой ПВО в Украине было бы оптимальным вариантом

"С военной точки зрения было бы лучше, если бы их разместили в Украине, чтобы вдобавок защищать и польскую территорию. Тогда бы они с большей эффективностью защищали и территорию Украины, и Польши", - пояснил президент Польши.

Однако Дуда подчеркнул, что "Германия должна сама решить", где разместить Patriot, но что его обязанность как президента Польши - обеспечить максимальную защиту польской территории.

Уже сообщалось, что Берлин предложил разместить в Польше комплексы Patriot для усиления польской ПВО после того, как 15 ноября в польском населенном пункте Пшеводув упала и взорвалась украинская ракета ПВО.

В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Германию самостоятельно подумать о возможном предоставлении Украине систем противоракетной обороны Patriot. Это решение следует принять на "национальном уровне", заявил он в пятницу, 25 ноября, на пресс-конференции в Брюсселе.