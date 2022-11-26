Государственная полиция просит помощи жителей в поисках несовершеннолетнего мальчика, который в пятницу, 25 ноября, не вернулся домой из школы в Риге, в Ильгюциемсе, на улице Балта.
Полиция разыскивает несовершеннолетнего Сандийса, который не пришел домой из школы
Полиция разыскивает несовершеннолетнего Сандийса, который не пришел домой из школы
#policijameklē bezvēsts prombūtnē esošo nepilngadīgo Sandiju Stelpi, kurš šodien, 25. novembrī, neatgriezās mājās pēc skolas (skolas adrese Rīga, Baltā ielā).— Valsts policija (@Valsts_policija) November 25, 2022
Aicinām atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot 67085980 vai 110. pic.twitter.com/FbSQNIWVPj
Приметы Сандийса: рост 150 см, среднего телосложения, темные короткие волосы, карие глаза. Мальчик был одет в полосатую вязаную шапку с помпоном, темно-серую куртку, темно-серые штаны, черные зимние кроссовки, с собой у него был рюкзак камуфляжной расцветки.
Каждого, кто обладает информацией о возможном местонахождении мальчика, просят звонить в полицию по номеру телефона 67 085 980 или 110.
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