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Полиция разыскивает несовершеннолетнего Сандийса, который не пришел домой из школы

rus.tvnet.lv
Полиция разыскивает несовершеннолетнего Сандийса, который не пришел домой из школы
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Фото: Valsts policija

Государственная полиция просит помощи жителей в поисках несовершеннолетнего мальчика, который в пятницу, 25 ноября, не вернулся домой из школы в Риге, в Ильгюциемсе, на улице Балта.

Приметы Сандийса: рост 150 см, среднего телосложения, темные короткие волосы, карие глаза. Мальчик был одет в полосатую вязаную шапку с помпоном, темно-серую куртку, темно-серые штаны, черные зимние кроссовки, с собой у него был рюкзак камуфляжной расцветки.

Каждого, кто обладает информацией о возможном местонахождении мальчика, просят звонить в полицию по номеру телефона 67 085 980 или 110.

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