Фото ⟩ Праздники все ближе! В Старой Риге заработала рождественская ярмарка

На ярмарке есть возможность посетить дом Деда Мороза, посетителей будут радовать маленькие гномы, а дети смогут отправить письма в Лапландию!

Каждую пятницу на рождественcкой ярмарке настроение будет поднимать диджей, по субботам ожидаются выступления хоров и музыкальных ансамблей, а по воскресеньям площадь будет наполнять фольклорная музыка. Всех посетителей ожидают специальные коктейли, сладости и деликатесы, современное и зимнее street-food меню, а также традиционные блюда латышской кухни.

Галерея: Рождественская ярмарка на Домской площади

В свою очередь латвийские ремесленники предложат свечи из пчелиного воска, различные творческие наборы, например, наборы для изготовления посуды и дверных венков, наборы для вязания аксессуаров, наборы для украшения стен, изготовления свечей и, конечно, другие интересные вещи. Также доступно множество традиционных подарков, таких как имбирные пряники, шерстяные носки и перчатки и многое другое.