В субботу, 26 ноября, на Домской площади в Риге витают ароматы глинтвейна, имбиря и корицы - там заработала традиционная рождественская ярмарка. TVNET подготовил фотоотчет с первого дня работы ярмарки, двери которой в самом сердце Риги будут открыты вплоть до 1 января 2023 года!
Фото ⟩ Праздники все ближе! В Старой Риге заработала рождественская ярмарка
На ярмарке есть возможность посетить дом Деда Мороза, посетителей будут радовать маленькие гномы, а дети смогут отправить письма в Лапландию!
Каждую пятницу на рождественcкой ярмарке настроение будет поднимать диджей, по субботам ожидаются выступления хоров и музыкальных ансамблей, а по воскресеньям площадь будет наполнять фольклорная музыка. Всех посетителей ожидают специальные коктейли, сладости и деликатесы, современное и зимнее street-food меню, а также традиционные блюда латышской кухни.
Галерея: Рождественская ярмарка на Домской площади
В свою очередь латвийские ремесленники предложат свечи из пчелиного воска, различные творческие наборы, например, наборы для изготовления посуды и дверных венков, наборы для вязания аксессуаров, наборы для украшения стен, изготовления свечей и, конечно, другие интересные вещи. Также доступно множество традиционных подарков, таких как имбирные пряники, шерстяные носки и перчатки и многое другое.
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