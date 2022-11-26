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Митревиц: планируется пересмотреть налоговую политику

rus.tvnet.lv/LETA
Митревиц: планируется пересмотреть налоговую политику
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Представитель Нацобъединения Угис Митревиц
Представитель Нацобъединения Угис Митревиц Фото: Evija Trifanova/LETA

В ближайшее время планируется начать работу по пересмотру налоговой политики, сообщил агентству LETA представитель Нацобъединения Угис Митревиц в субботу, 26 ноября, после заседания рабочей группы по разделу декларации правительства о налоговой политике.

По его словам, достигнута договоренность не повышать налоги, и в будущем планируется менять налоги не чаще, чем раз в четыре года, чтобы ситуация в налоговой сфере была стабильной и предприниматели знали, что налоги не будут меняться каждый год.

В начале следующего года, после утверждения проекта государственного бюджета, планируется начать работу по пересмотру налоговой политики, снижению и уточнению налогов.

Митревиц сообщил, что на следующей неделе продолжается переговоры о снижении ставки налога на добавленную стоимость на продукты питания, уменьшению налогового бремени на рабочую силу и упрощению системы налогов.

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