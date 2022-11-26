В ближайшее время планируется начать работу по пересмотру налоговой политики, сообщил агентству LETA представитель Нацобъединения Угис Митревиц в субботу, 26 ноября, после заседания рабочей группы по разделу декларации правительства о налоговой политике.
Митревиц: планируется пересмотреть налоговую политику
Митревиц: планируется пересмотреть налоговую политику
По его словам, достигнута договоренность не повышать налоги, и в будущем планируется менять налоги не чаще, чем раз в четыре года, чтобы ситуация в налоговой сфере была стабильной и предприниматели знали, что налоги не будут меняться каждый год.
В начале следующего года, после утверждения проекта государственного бюджета, планируется начать работу по пересмотру налоговой политики, снижению и уточнению налогов.
Митревиц сообщил, что на следующей неделе продолжается переговоры о снижении ставки налога на добавленную стоимость на продукты питания, уменьшению налогового бремени на рабочую силу и упрощению системы налогов.
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