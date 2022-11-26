Начат сбор подписей за демонтаж памятника Пушкину в Риге

Автор инициативы считает, что посольство России в Латвии использует памятник,

как "инструмент мягкой силы и пропаганды".

Также автор указывает, что Пушкин не имеет отношения к Риге. В своих произведениях Пушкин поддерживал нападение Российской империи на Кавказ и геноцид его жителей. Кроме того, Украину и страны Балтии, которые входили в состав Российской империи, он называл в своих произведениях "малой Россией".

"Необходимо очистить общественную среду Риги от последних оставшихся символов русского империализма. В то время, когда российская армия совершает военные преступления в Украине, необходимо помнить, какие беды принесла Латвии мощь Российской империи и ее правопреемника Советского Союза. Одним из символов этой власти и ее империализма является русский поэт Александр Пушкин, памятник которому установлен в парке Кронвальда в Риге", - пишет инициатор сбора подписей.



Автор призывает Рижскую думу демонтировать памятник, а на этом месте установить скульптуру Атиса Кронвалда, в честь которого и назван парк.

Ранее RUS TVNET сообщал, что в день провозглашения независимости Латвийской Республики, посольство России в Латвии в Facebook в 14:24 опубликовало фотографию заляпанного краской памятника Александру Пушкину, который находится в Риге, в парке Кронвальда. В то же самое время, в 14:20 посольство в Telegram опубликовало видео того, как активисты очищают памятник.