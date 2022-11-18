В пятницу, 18 ноября, в день провозглашения независимости Латвийской Республики, посольство России в Латвии в Facebook в 14:24 опубликовало фотографию заляпанного краской памятника Александру Пушкину, который находится в Риге, в парке Кронвальда. В то же самое время, в 14:20 посольство в Telegram опубликовало видео того, как активисты очищают памятник.
Посольство РФ встревожено осквернением памятника Пушкину, но равнодушно к убийствам украинцев
Посольство РФ встревожено осквернением памятника Пушкину, но равнодушно к убийствам украинцев
Стоит отметить, что первым об осквернении памятника сообщило именно посольство России в Латвии, и именно опубликованной им фотографией делятся люди в социальных сетях.
В 15:00 TVNET убедился, что памятник чист.
В Государственной полиции TVNET сообщили, что в связи с произошедшим начата ведомственная проверка.
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