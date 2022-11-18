Посольство РФ встревожено осквернением памятника Пушкину, но равнодушно к убийствам украинцев

В пятницу, 18 ноября, в день провозглашения независимости Латвийской Республики, посольство России в Латвии в Facebook в 14:24 опубликовало фотографию заляпанного краской памятника Александру Пушкину, который находится в Риге, в парке Кронвальда. В то же самое время, в 14:20 посольство в Telegram опубликовало видео того, как активисты очищают памятник.