Сегодня в 17:00 зажжется главная рождественская елка Риги

В это же время зажжется рождественская елка и на Ратушной площади.

В первое воскресенье адвента в столице пройдут рождественские концерты - на балконе Ратуши будет музицировать ансамбль TrombonsLV, в Верманском саду выступит группа Sunny Groove Dixie, в концертном зале Ave Sol - группа Assambly singers и хор Senais kalns, в Домском соборе - духовой оркестр Rīga, в Малой гильдии - гитаристы Гинтс Смукайс и Рихард Либиетис.