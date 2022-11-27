Сегодня в 17:00 на Домской площади будет зажжена главная рождественская елка Риги, сообщили агентству LETA в управлении коммуникации Рижской думы.
Сегодня в 17:00 зажжется главная рождественская елка Риги
Сегодня в 17:00 зажжется главная рождественская елка Риги
В это же время зажжется рождественская елка и на Ратушной площади.
В первое воскресенье адвента в столице пройдут рождественские концерты - на балконе Ратуши будет музицировать ансамбль TrombonsLV, в Верманском саду выступит группа Sunny Groove Dixie, в концертном зале Ave Sol - группа Assambly singers и хор Senais kalns, в Домском соборе - духовой оркестр Rīga, в Малой гильдии - гитаристы Гинтс Смукайс и Рихард Либиетис.
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