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Сегодня в 17:00 зажжется главная рождественская елка Риги

rus.tvnet.lv/LETA
Сегодня в 17:00 зажжется главная рождественская елка Риги
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Рождественский рынок на Домской площади.
Рождественский рынок на Домской площади. Фото: Edijs Pālens/LETA

Сегодня в 17:00 на Домской площади будет зажжена главная рождественская елка Риги, сообщили агентству LETA в управлении коммуникации Рижской думы.

В это же время зажжется рождественская елка и на Ратушной площади.

В первое воскресенье адвента в столице пройдут рождественские концерты - на балконе Ратуши будет музицировать ансамбль TrombonsLV, в Верманском саду выступит группа Sunny Groove Dixie, в концертном зале Ave Sol - группа Assambly singers и хор Senais kalns, в Домском соборе - духовой оркестр Rīga, в Малой гильдии - гитаристы Гинтс Смукайс и Рихард Либиетис.

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