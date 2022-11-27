Выживший водитель автобуса рассказал об обстоятельствах ДТП в Айнажи

Представитель MK Autobus Тайр Тедер сказал BNS, что рейс был чартерным. Находившийся за рулем водитель скончался на месте, другого водителя автобуса доставили в больницу с переломом ноги.

По словам выжившего водителя, встречный грузовик не справился с управлением и врезался в автобус со стороны водителя. Дорожные условия на месте аварии из-за снегопада были очень плохим.

Авария произошла около 19:20 на шоссе Рига - Айнажи неподалеку от эстонской границы.

Как сообщила директор Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле, в результате столкновения пострадали 26 человек, в том числе три человека получили тяжелые травмы, один погиб.

23 человека получили травмы средней или легкой степени тяжести. С места происшествия пострадавшие были доставлены в Видземскую больницу, Пярнускую больницу и Рижскую Восточную клиническую университетскую больницу. Помощь пострадавшим оказывали также семь бригад эстонских медиков, которые доставили в больницу 11 человек.

17 человек не получили травм, опасных для здоровья, но в целях предосторожности были доставлены в больницу для обследования.