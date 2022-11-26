В субботу вечером, 26 ноября, в Айнажи на Таллиннском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких транспортных средств, в том числе пассажирского автобуса, сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).
Новые детали аварии на Таллиннском шоссе: один человек погиб, 26 пострадавших
Столкнулись автобус, грузовик и автомобиль BMW X5.
На месте происшествия работали 12 пожарных, сотрудники скорой медицинской помощи, а также служба спасения из Эстонии и три бригады неотложной медицинской помощи из Эстонии. Служба обеспечивает госпитализацию пострадавших в Ригу.
‼️@NMPdienests nodrošina cietušo hospitalizāciju no Ainažiem uz Rīgu! Aicinu autovadītājus būt vērīgiem un dot ceļu brigādēm!— Liene Cipule (@LieneCipule) November 26, 2022
В VUGD сообщили, что в субботу, 26 ноября, в 19:20 поступил вызов в Айнажи, где на шоссе Рига - Айнажи произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких транспортных средств, в том числе пассажирского автобуса. На месте происшествия из грузовика был освобожден один человек.
VUGD сообщает в Twitter, что из разбившегося автобуса достали погибшего человека.
Представитель Государственной полиции Лина Багдоне сообщила агентству LETA, что, по предварительной информации, в ДТП погиб один человек, шестеро пострадали.
Ceļu satiksmes negadījuma vietā no avarējušā autobusa atbrīvots bojāgājušais. Cilvēkiem, kas nav cietuši, nodrošināta iespēja patverties @LimbazuNovadsLV nodrošinātā autobusā. Darbs notikuma vietā turpinās. Esam uzmanīgi uz ceļa!— VUGD (@ugunsdzeseji) November 26, 2022
Позже директор Службы скорой медицинской помощи (СНМП) Лиене Ципуле в Twitter заявила, что в аварии пострадали 26 человек, в том числе три человека получили тяжелые травмы, один погиб.
23 человека получили травмы средней или легкой степени тяжести. С места происшествия пострадавшие были доставлены в Видземскую больницу, Пярнускую больницу и Рижскую Восточную клиническую университетскую больницу. Помощь пострадавшим оказывали также семь бригад эстонских медиков, которые доставили в больницу 11 человек.
В Государственной пожарно-спасательной службе агентству ЛЕТА сообщили, что при помощи гидравлических инструментов спасатели освободили из кабины грузовика одного человека, а из автобуса - тело погибшего.
17 человек не получили травм, опасных для здоровья, но в целях предосторожности были доставлены в больницу для обследования.
Лимбажское самоуправление предоставило автобус, где могут укрыться люди, которые не пострадали в аварии.
LVC сообщает, что движение на месте аварии около 20:00 уже частично восстановлено - оно организуется по одной полосе.
Работу на месте происшествия спасатели закончили в 23:56.
Авария произошла на 80-м километре Таллиннского шоссе (А1).
‼️ Negadījuma vietā uz Ainažu šosejas (A1, 80. km) pie Svētciema satiksme pilnībā bloķēta. Apbraukšana pa blakus esošo veco šoseju. https://t.co/6H47NEmR4o pic.twitter.com/RNHs4mly1Y— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) November 26, 2022
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