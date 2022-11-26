Новые детали аварии на Таллиннском шоссе: один человек погиб, 26 пострадавших

Позже директор Службы скорой медицинской помощи (СНМП) Лиене Ципуле в Twitter заявила, что в аварии пострадали 26 человек, в том числе три человека получили тяжелые травмы, один погиб.

23 человека получили травмы средней или легкой степени тяжести. С места происшествия пострадавшие были доставлены в Видземскую больницу, Пярнускую больницу и Рижскую Восточную клиническую университетскую больницу. Помощь пострадавшим оказывали также семь бригад эстонских медиков, которые доставили в больницу 11 человек.

В Государственной пожарно-спасательной службе агентству ЛЕТА сообщили, что при помощи гидравлических инструментов спасатели освободили из кабины грузовика одного человека, а из автобуса - тело погибшего.

17 человек не получили травм, опасных для здоровья, но в целях предосторожности были доставлены в больницу для обследования.

Лимбажское самоуправление предоставило автобус, где могут укрыться люди, которые не пострадали в аварии.

LVC сообщает, что движение на месте аварии около 20:00 уже частично восстановлено - оно организуется по одной полосе.

Работу на месте происшествия спасатели закончили в 23:56.

Авария произошла на 80-м километре Таллиннского шоссе (А1).

‼️ Negadījuma vietā uz Ainažu šosejas (A1, 80. km) pie Svētciema satiksme pilnībā bloķēta. Apbraukšana pa blakus esošo veco šoseju. https://t.co/6H47NEmR4o pic.twitter.com/RNHs4mly1Y — Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) November 26, 2022