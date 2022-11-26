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Новые детали аварии на Таллиннском шоссе: один человек погиб, 26 пострадавших

Дополнено в 09:13
rus.tvnet.lv
Новые детали аварии на Таллиннском шоссе: один человек погиб, 26 пострадавших
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Столкновение автобуса и грузового автомобиля в Айнажи в субботу.
Столкновение автобуса и грузового автомобиля в Айнажи в субботу. Фото: Aculiecinieka foto

В субботу вечером, 26 ноября, в Айнажи на Таллиннском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких транспортных средств, в том числе пассажирского автобуса, сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).

Столкнулись автобус, грузовик и автомобиль BMW X5.

На месте происшествия работали 12 пожарных, сотрудники скорой медицинской помощи, а также служба спасения из Эстонии и три бригады неотложной медицинской помощи из Эстонии. Служба обеспечивает госпитализацию пострадавших в Ригу.

В VUGD сообщили, что в субботу, 26 ноября, в 19:20 поступил вызов в Айнажи, где на шоссе Рига - Айнажи произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких транспортных средств, в том числе пассажирского автобуса. На месте происшествия из грузовика был освобожден один человек. 

VUGD сообщает в Twitter, что из разбившегося автобуса достали погибшего человека.

Представитель Государственной полиции Лина Багдоне сообщила агентству LETA, что, по предварительной информации, в ДТП погиб один человек, шестеро пострадали.

Позже директор Службы скорой медицинской помощи (СНМП) Лиене Ципуле в Twitter заявила, что в аварии пострадали 26 человек, в том числе три человека получили тяжелые травмы, один погиб.

23 человека получили травмы средней или легкой степени тяжести. С места происшествия пострадавшие были доставлены в Видземскую больницу, Пярнускую больницу и Рижскую Восточную клиническую университетскую больницу. Помощь пострадавшим оказывали также семь бригад эстонских медиков, которые доставили в больницу 11 человек.

В Государственной пожарно-спасательной службе агентству ЛЕТА сообщили, что при помощи гидравлических инструментов спасатели освободили из кабины грузовика одного человека, а из автобуса - тело погибшего.

17 человек не получили травм, опасных для здоровья, но в целях предосторожности были доставлены в больницу для обследования.

Лимбажское самоуправление предоставило автобус, где могут укрыться люди, которые не пострадали в аварии.

LVC сообщает, что движение на месте аварии около 20:00 уже частично восстановлено - оно организуется по одной полосе.

Работу на месте происшествия спасатели закончили в 23:56.

Авария произошла на 80-м километре Таллиннского шоссе (А1).

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