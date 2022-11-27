В связи с длинными очередями в Государственную врачебную комиссию по экспертизе здоровья и трудоспособности (VDEĀVK), Министерство здравоохранения планирует продлить срок установленных ранее групп инвалидности, сообщает агентство LETA.
Минздрав планирует продлить срок установленных ранее групп инвалидности
По информации Минздрава, во второй половине этого года и в осенний период в VDEĀVK наблюдается нетипично высокий наплыв заявлений. Например, если в 2021 году в VDEĀVK в среднем в месяц подавали 5300 заявлений и в первом полугодии 2022 года в среднем подавали 5500 заявлений, то в июле 2022 года в учреждение было подано 5691 заявление, в августе - 6010, а сентябре - 6228, в октябре - 6388 заявлений.
Не снизилось число поданных заявлений и в августе - к 15 ноября в среднем в день подавали 314 заявлений, таким образом, если число подаваемых ежедневно заявлений сохранится весь месяц, то в ноябре количество заявлений превысит 6500.
По наблюдениям экспертов, увеличению числа заявлений могли способствовать резкая инфляция и ухудшение социально-экономической ситуации, что оказало особенно негативные последствия на жителей с низкими и очень низкими доходами, а также государственная и муниципальная поддержка людей с инвалидностью для компенсации удорожания энергоресурсов и другие меры поддержки лиц с инвалидностью.
Также увеличению числа заявлений могли способствовать ранее истекшие автоматические продления, связанные со временем чрезвычайной ситуации весной 2022 года, что механически вызывает наплыв количества заявлений в определенный период времени, поскольку у большого количества людей срок инвалидности истекает очень скоро.
Таким образом, цель разработанных Минздравом поправок - обеспечение права лиц с инвалидностью на своевременную поддержку для смягчения последствий инвалидности в период, когда лицо подало заявление в комиссию о проведении повторной экспертизы инвалидности, но заявление находится в процессе рассмотрения и VDEĀVK решение еще не приняло.
Поправки дают VDEĀVK право продлить срок действия ранее изданного административного акта на срок до шести месяцев, в частности, продлить срок установленных ранее групп инвалидности, если по объективным причинам должностные лица комиссии в течение одного месяца с дня подачи заявления не смогут принять упомянутый административный акт. Минздрав указывает, что, таким образом, при рассмотрении заявления у лица не будет перерыва в статусе инвалида и не будет отказано в праве на меры по смягчению последствий инвалидности.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!