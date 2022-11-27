Минздрав планирует продлить срок установленных ранее групп инвалидности

По информации Минздрава, во второй половине этого года и в осенний период в VDEĀVK наблюдается нетипично высокий наплыв заявлений. Например, если в 2021 году в VDEĀVK в среднем в месяц подавали 5300 заявлений и в первом полугодии 2022 года в среднем подавали 5500 заявлений, то в июле 2022 года в учреждение было подано 5691 заявление, в августе - 6010, а сентябре - 6228, в октябре - 6388 заявлений.

Не снизилось число поданных заявлений и в августе - к 15 ноября в среднем в день подавали 314 заявлений, таким образом, если число подаваемых ежедневно заявлений сохранится весь месяц, то в ноябре количество заявлений превысит 6500.

По наблюдениям экспертов, увеличению числа заявлений могли способствовать резкая инфляция и ухудшение социально-экономической ситуации, что оказало особенно негативные последствия на жителей с низкими и очень низкими доходами, а также государственная и муниципальная поддержка людей с инвалидностью для компенсации удорожания энергоресурсов и другие меры поддержки лиц с инвалидностью.