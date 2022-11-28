Известный астролог Василиса Володина сообщила на своей странице в Instagram, что с 28 ноября по 4 декабря нас ждет "трудоголическая неделя", очень полезная.
Прогноз Василисы Володиной на неделю "из осени в зиму": всплеск недоразумений
Прогноз Василисы Володиной на неделю "из осени в зиму": всплеск недоразумений
"Собираемся и начинаем доделывать то, на что не было сил и душевного ресурса еще некоторое время назад, но что должно быть обязательно выполнено до Нового года", - объяснила астролог.
- Возможность точно соответствовать планам - бонус начала недели.
- Как планировал, так и вышло.
- Ни на сантиметр в сторону, ни на йоту от задуманного, ни на час больше.
Но засучить рукава лучше сразу, со среды эти шансы нас покинут.
Станет чуть больше разногласий (если хотите договориться с кем-то о чем-то - используйте понедельник или выходные).
Зима начнется всплесками супружеских и любовных недоразумений (я ему это, а он мне вон что!).
Пятница - неудачный день для того, чтобы пить и буйствовать.
Выходные нежные, особенно воскресенье.
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