Изменен порядок тестирования на Covid-19

На пике пандемии государство оплачивало все тесты на Covid-19, чтобы выявлять больше случаев заболевания и более точно принимать меры по ограничению инфекции.

Врач может назначить оплачиваемый государством тест для пациентов с симптомами Covid-19, оценив необходимость теста и важность результатов в процессе лечения, а также для пациентов с определенными проблемами со здоровьем.

С другой стороны, в стационаре оплачиваемый государством тест может сделать каждый пациент, а в центрах долгосрочного социального ухода тесты будут делаться клиентам с симптомами Covid-19.

Тестирование контактных персон больных Covid-19 будет проводиться только в центрах социального ухода и медицинских учреждениях. Оплачиваемое государством тестирование на антитела будет проводиться только по направлению врача по особым показаниям.

Лица с признаками ОРЗ и контактировавшие с больными Covid-19 по-прежнему могут пользоваться самотестами на Covid-19.

Новый порядок тестирования вступил в силу на прошлой неделе.

С точки зрения Минздрава, в скрининговом тестировании больше нет необходимости, поскольку эпидемиологическая ситуация на данный момент этого не требует, за исключением медицинских учреждений, где скрининг сотрудников может быть организован в соответствии со внутренними процедурами.

Как заявили в Минздраве, специалисты пришли к выводу, что в настоящее время в большинстве случаев амбулаторная помощь пациентам с Covid-19 не отличается от лечения при других инфекциях верхних дыхательных путей, поэтому полезность проведения теста необходимо оценивать в каждом отдельном случае.

На пациентов с подтвержденной инфекцией Covid-19 по-прежнему распространяются требования изоляции.