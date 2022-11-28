Фото ⟩ На Гавайях начал извергаться крупнейший в мире вулкан

Отмечается, что лава находится в пределах вершины и не угрожает населенным пунктам, расположенным на склонах.

С другой стороны, в гавайском Центре наблюдения за вулканами сообщили, что уровень опасности для авиаперелетов в районе извержения поднят до максимального - пепел и вулканическое стекло могут распространяться по воздуху.

Последнее крупное извержение произошло в 1950 году. Тогда лава сошла на 24 км к океану менее чем за три часа.