На Гавайских островах начал извергаться вулкан Мауна-Лоа - крупнейший в мире из действующих. Извержение произошло впервые за 38 лет. Об этом сообщает Русская служба BBC.
Фото ⟩ На Гавайях начал извергаться крупнейший в мире вулкан
На Гавайях начал извергаться крупнейший в мире вулкан
Отмечается, что лава находится в пределах вершины и не угрожает населенным пунктам, расположенным на склонах.
С другой стороны, в гавайском Центре наблюдения за вулканами сообщили, что уровень опасности для авиаперелетов в районе извержения поднят до максимального - пепел и вулканическое стекло могут распространяться по воздуху.
Последнее крупное извержение произошло в 1950 году. Тогда лава сошла на 24 км к океану менее чем за три часа.
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