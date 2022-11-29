Китайская полиция продолжает задерживать участников массовых демонстраций против продолжения локдаунов, введенных из-за пандемии Covid-19. Сообщается, что протесты до ночи продолжались в столице страны Пекине, крупнейшем городе Китая Шанхае, а также в Нанкине, Чэнду, Ухане и других местах. Участники выступлений часто выходят на улицы с пустыми белыми листами бумаги вместо лозунгов - таким образом они пытаются обойти цензурные запреты.
Революция белых листов бумаги: антиковидные протесты в Китае и требования отставки Си Цзиньпина
Некоторые протестующие выдвигают крайне необычные для этой страны политические требования об отставке главы КНР Си Цзиньпина. Однако поводом для демонстраций стала политика "нулевого ковида", которая включает массовое тестирование, длительные карантины и внезапные локдауны. Китай пошел путем полного подавления каждой следующей вспышки коронавируса и жестких ограничений, когда даже из-за единичных случаев власти отправляют в локдаун целые миллионные города.
На прошлой неделе при пожаре в столице Синьцзян-Уйгурского округа Урумчи погибли 10 человек, после чего тысячи людей вышли на демонстрации. Они были убеждены, что именно локдаун и запрет жителям покидать свои дома привел к этой трагедии. В понедельник власти округа заявили, что готовы ослабить ковидные ограничения.
Известно, что в Шанхае было арестовано несколько участников демонстраций. Был также задержан журналист Би-би-си Эд Лоуренс, освещавший акции протеста в Шанхае. Во время задержания его избили, потом надели наручники и продержали несколько часов.
Би-би-си назвала заявила, что крайне обеспокоена нападением на своего журналиста. По словам корпорации, китайские власти не дали заслуживающих доверия объяснений и не принесли извинения за его задержание. О крайней обеспокоенности в связи с арестом журналиста Би-би-си заявили и в правительстве Британии.
Официальный представитель МИД Китая на пресс-конференции в понедельник прокомментировал инцидент так: "Судя по тому, что нам рассказали соответствующие органы в Шанхае, он не идентифицировал себя как журналист и добровольно не предъявил свое журналистское удостоверение".
Однако сам Лоуренс в понедельник разместил в своем "Твиттере" заявление Би-би-си и добавил, что ему известно о по меньшей мере одном человеке, который был арестован, когда "пытался помешать полиции меня избивать".
На месте протеста в Шанхае установили высокие заграждения, на роликах в соцсетях видно, как люди пытаются прорваться через заграждения.
Официальный Пекин никак не комментирует сообщения о демонстрациях.
"Революция А4"
В социальных сетях набирает популярность видео, на котором во время демонстрации в одном из университетов Нанкина женщина держит в руках белый лист бумаги, а затем ее уводят. На другом ролике, снятом в тот же вечер, десятки студентов молча стоят с бумажными листами. "На листе, конечно, ничего нет, но мы знаем, что это означает", - сказала Би-би-си одна из участниц протестов в субботу вечером.
Некоторые уже называют происходящее "революцией белых листов бумаги", "революцией чистых листов" или "революцией A4".
Сотни людей приняли участие в одной из таких демонстраций в столичном университете Цинхуа, сообщил один из студентов агентству Франс пресс. Демонстранты также несли чистые листы бумаги и скандировали лозунги в поддержку свободы и демократии.
Видеозаписи протестов сложно верифицировать, но на многих из них протестующие откровенно критикуют правительство и лично Си Цзиньпина.
Протест молодых женщин
Судя по сообщениям с мест, в авангарде протестов - молодые женщины. В одном из вирусных роликов в соцсетях студентка престижного университета Цинхуа, который также является альма-матер китайского лидера Си Цзиньпина, возглавила выступления. При этом она скандировала, что больше не преклонит колени перед властью.
По словам соучредителя пекинской неправительственной организации "Равенство" Фэн Юань, молодые китаянки часто испытывают недовольство и гнев в связи с происходящим в стране.
"От прикованной цепью матери восьми детей в Сюйчжоу до женщин, подвергшихся нападению в Таншане, - женщин заставляли замолчать всякий раз, когда они хотели высказаться", - возмущается она.
Случаи, о которых упоминает Фэн Юань, потрясли Китай ранее в этом году. В Сюйчжоу власти решили нанести официальный благотворительный визит в многодетную семью с восемью детьми и обнаружили мать детей с цепью на шее. Китайские журналисты-расследователи сообщали тогда, что отец мужа купил ее в юном возрасте, а члены семьи супруга, а также местные чиновники, издевались над ней и насиловали. Известно, что похищения и торговля людьми не редкость в сельской местности Китая.
Второй случай произошел в июне в городе Таншань провинции Хэбэй. В одном из ресторанов мужчина положил руку на спину женщины и пытался завязать диалог, та попыталась отмахнуться. В результате завязалась драка, к которой присоединились еще девять мужчин. Нападавшие в результате были задержаны, а случай вызвал большой резонанс в китайском интернете.
Начало протестов - Урумчи
Антиковидные волнения в Китае начались в пятницу в городе Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного округа. Город находится в локдауне в августа этого года.
В одной из многоэтажек случился пожар, в результате чего погибли 10 человек. Многие СМИ сообщали, что происшествие, по-видимому, было вызвано неисправностью в электропроводке, а ковидные ограничения мешали тушению огня.
Поздно вечером в пятницу городские власти это опровергли, заявив, что в проблемах с тушением были виноваты припаркованные у дома автомобили - они якобы мешали доступу пожарных машин к горящему зданию.
Однако тысячи людей в пятницу вечером вышли на демонстрации против ковидных ограничений. Интернет в Китае жестко цензурируется, но в соцсети просочились видеоролики, где видно, как тысячи местных жителей вышли на улицы, скандируя: "Конец ковидному локдауну!".
После этого началось противостояние с представителями властей, демонстранты прорывались через барьеры, который удерживали сотрудники городских служб в защитном снаряжении.
Стримы с места, за которыми Би-би-си следило в пятницу вечером, также показывали протестующих, собравшихся около здания городской администрации. К утру субботы почти все сообщения о волнениях в китайском интернете были удалены, однако протест перекинулся на другие города.
В понедельник местные власти решили ослабить ограничительные меры, сообщает Франс пресс со ссылкой на пресс-конференцию китайских чиновников.
Со вторника жителям провинции с четырехмиллионным населением разрешат передвигаться на автобусах в пределах своего района. Некоторые предприятия в зонах с низким риском распространения ковида смогут подать заявку на возобновление работы с половинной загрузкой. Начнет возобновлять регулярную работу общественный городской и авиационный транспорт.