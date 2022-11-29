Революция белых листов бумаги: антиковидные протесты в Китае и требования отставки Си Цзиньпина

Би-би-си назвала заявила, что крайне обеспокоена нападением на своего журналиста. По словам корпорации, китайские власти не дали заслуживающих доверия объяснений и не принесли извинения за его задержание. О крайней обеспокоенности в связи с арестом журналиста Би-би-си заявили и в правительстве Британии.

Официальный представитель МИД Китая на пресс-конференции в понедельник прокомментировал инцидент так: "Судя по тому, что нам рассказали соответствующие органы в Шанхае, он не идентифицировал себя как журналист и добровольно не предъявил свое журналистское удостоверение".

Однако сам Лоуренс в понедельник разместил в своем "Твиттере" заявление Би-би-си и добавил, что ему известно о по меньшей мере одном человеке, который был арестован, когда "пытался помешать полиции меня избивать".

На месте протеста в Шанхае установили высокие заграждения, на роликах в соцсетях видно, как люди пытаются прорваться через заграждения.

Официальный Пекин никак не комментирует сообщения о демонстрациях.

"Революция А4"

В социальных сетях набирает популярность видео, на котором во время демонстрации в одном из университетов Нанкина женщина держит в руках белый лист бумаги, а затем ее уводят. На другом ролике, снятом в тот же вечер, десятки студентов молча стоят с бумажными листами. "На листе, конечно, ничего нет, но мы знаем, что это означает", - сказала Би-би-си одна из участниц протестов в субботу вечером.

Держа в руках чистые листы бумаги, протестующие в Китае пытаются избежать наказаний из-за цензуры Фото: EPA