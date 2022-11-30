LOBODA сообщила о собранных средствах на восстановление домов в Ирпене

Ранее LOBODA анонсировала сбор средств на восстановление трех жилых многоэтажных домов в родном Ирпене: ЖК "Фортуна", "Степановская" и "Высокая".

В первые дни объявленного певицей сбора средств около 300 тысяч гривен (около 7,8 тысячи евро) пожертвовали ее поклонники. Также артистка сообщила, что остановить сбор удалось благодаря заключению партнерства с украинским строительным благотворительным фондом SaveHome, который взял на себя обязательства восстановить жилое состояние трех многоквартирных домов.

"Дорогие друзья! Времена не выбирают, и здесь и сейчас мы делаем все, чтобы подарить друг другу немного надежды и тепла. Каждая наша встреча наполняет новыми силами и дает уверенность в том, что этот мир можно изменить и мы меняем его вместе. Сегодня я передаю еще 1 000 000 гривен моему родному городу Ирпень и подвожу итоги первой части благотворительного концертного тура!

Рада сообщить, что сбор на восстановительные работы для трех многоэтажных домов, объявленный мною 18 октября, мы останавливаем благодаря поддержке каждого из вас. Но на этом мы не собираемся останавливаться и уже в сотрудничестве с SaveHome продолжим помогать Ирпеню в восстановлении частных домов!" - прокомментировала LOBODA.

На сегодняшний день LOBODA посетила с благотворительными концертами ряд стран, что стало экватором масштабного тура певицы. Каждое свое шоу LOBODA открывает патриотическим роликом, а образы певицы всегда несут национальный символизм.