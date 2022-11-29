Комиссия вновь проголосовала против создания должности министра климата и энергетики

Сегодня большинство членов юридической комиссии перед окончательным чтением повторно отклонило поправки о создании новой должности министра климата и введении должностей вице-министров. Комиссия также отклонила подачу обоих законопроектов на рассмотрение в Сейм. По мнению Юдина, это свидетельствует о неконструктивности оппозиции.

По словам Юдина, было бы только справедливо, если бы весь Сейм имел возможность принять решения по этим вопросам. "Не должно быть такого, чтобы одна комиссия не позволяла парламентскому большинству выразить свое отношение", - заявил он, напомнив, что в комиссии работают только 11 из 100 депутатов парламента.

Юридическая комиссия выполнила свою работу, рассмотрев поданные предложения, и большинство членов комиссии проголосовало против дальнейшего рассмотрения законопроектов.

Теперь вопрос в том, какова будет позиция юридического бюро Сейма, если подавшие поправки депутаты потребуют их рассмотрения на заседании парламента, сказал Юдин.

Есть разные мнения о том, как действовать в этой ситуации, и юридическое бюро должно дать свое заключение, добавил депутат.

Следующее заседание Сейма запланировано в четверг, 1 декабря.