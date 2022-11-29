Большинство членов юридической комиссии Сейма сегодня отклонило поправки к закону об устройстве Кабинета министров, которые предусматривают создание новой должности министра климата и энергетики.
Комиссия вновь проголосовала против создания должности министра климата и энергетики
Таким образом, комиссия также отклонила передачу законопроекта на рассмотрение в Сейм.
Как сообщалось, в ходе формирования нового правительства потенциальные партнеры по правящей коалиции договорились о создании нового Министерства климата и энергетики.
Планируется, что новое министерство объединит уже существующие департаменты министерств экономики и охраны среды и регионального развития.
По неофициальным данным, пост министра энергетики и климата может занять представитель "Объединенного списка" Раймонд Чударс.
Отклонены и поправки о создании должностей вице-министров
Юридическая комиссия Сейма повторно отклонила поправки к закону об устройстве государственного управления, необходимые для реализации плана будущей коалиции по введению должностей вице-министров.
Комиссия также отклонила подачу законопроекта на рассмотрение в Сейм в окончательном чтении.
Поправки предусматривают введение должностей вице-министров, которые будут иметь права советников на заседаниях правительства. Вице-министров назначает премьер-министр, в том числе на основании предложения министра соответствующей сферы.
Поправки внесли партии будущей коалиции, договорившись, что у каждой партии будет один пост вице-министра.
Комментарий председателя комиссии
Юридическое бюро Сейма должно выразить свою позицию относительно возможностей дальнейшего рассмотрения законопроектов о новом министерстве и вице-министрах, если депутаты потребуют их рассмотрения на заседании Сейма, заявил журналистам председатель юридической комиссии Андрей Юдин ("Новое Единство").
Сегодня большинство членов юридической комиссии перед окончательным чтением повторно отклонило поправки о создании новой должности министра климата и введении должностей вице-министров. Комиссия также отклонила подачу обоих законопроектов на рассмотрение в Сейм. По мнению Юдина, это свидетельствует о неконструктивности оппозиции.
По словам Юдина, было бы только справедливо, если бы весь Сейм имел возможность принять решения по этим вопросам. "Не должно быть такого, чтобы одна комиссия не позволяла парламентскому большинству выразить свое отношение", - заявил он, напомнив, что в комиссии работают только 11 из 100 депутатов парламента.
Юридическая комиссия выполнила свою работу, рассмотрев поданные предложения, и большинство членов комиссии проголосовало против дальнейшего рассмотрения законопроектов.
Теперь вопрос в том, какова будет позиция юридического бюро Сейма, если подавшие поправки депутаты потребуют их рассмотрения на заседании парламента, сказал Юдин.
Есть разные мнения о том, как действовать в этой ситуации, и юридическое бюро должно дать свое заключение, добавил депутат.
Следующее заседание Сейма запланировано в четверг, 1 декабря.
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