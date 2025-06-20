Участникам марша грозит штраф до 200 тыс. форинтов (около 550 долларов); по заявлению венгерских властей, эти средства могут быть направлены на проекты по защите детей.

Полиция также получит право использовать технологии распознавания лиц для идентификации правонарушителей.

Закон, похожий на российский

Закон, запрещающий гей-прайды, был принят в марте по инициативе правящей партии "Фидес".

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Оппозиционные депутаты жгут в парламенте сигнальные факелы Фото: Getty Images

Согласно новому закону, теперь могут проводиться только такие мероприятия, которые "уважают право детей на надлежащее физическое, психическое и моральное развитие". Правительство заявило, что ежегодный прайд может проходить в закрытом помещении, например, на стадионе, вне поля зрения детей.

"Мы не позволим "воук-идеологии" угрожать нашим детям", — написал Орбан после принятия закона.

Закон вызвал протесты, в том числе в парламенте Венгрии. Из 199 депутатов 27 были против, и они пытались сорвать голосование криками и жгли сигнальные факелы.

В это же время протестующие демонстранты блокировали мост Магрит в центре Будапешта — он находится недалеко от здания парламента. Они скандировали "Собрание — это основное право!", потому что новый закон по сути ограничивает право на свободу собрания.

Организаторы еще тогда заявили, что все равно проведут прайд.

"Люди все равно будут готовы прийти на Будапештский прайд и поддержать сообщество, даже если придется заплатить штраф", — сказал AFP их представитель Мате Хигедуш.