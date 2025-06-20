28 июня в Будапеште должен пройти ежегодный ЛГБТ-прайд. Полиция Венгрии запретила его проведение, ссылаясь на недавно принятый закон о запрете "пропаганды ЛГБТ" среди несовершеннолетних. Однако мэр столицы Гергей Карачонь бросил вызов полиции и властям страны, пообещав, что мероприятие все равно состоится.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в феврале объявил, что в этом году прайд не состоится. Его правящая партия "Фидес" в марте провела через парламент закон, позволяющий ограничивать право на собрания, если они нарушают более ранний, принятый в 2021 году, закон о защите детей. Он запрещает "пропаганду однополых отношений" для лиц младше 18 лет
Полиция, ссылаясь на этот закон, запретила мероприятие: по ее мнению, нельзя гарантировать отсутствие несовершеннолетних на пути демонстрации.
"Полиция, действуя в рамках своих полномочий по контролю за публичными собраниями, запрещает проведение собрания в указанном месте и времени", — говорится в заявлении полиции.
Но либеральный мэр Будапешта Гергей Карачонь (его партия, "Диалог — Партия зеленых" — часть парламентской оппозиции) пообещал провести мероприятие несмотря на запрет.
Он заявил, что решение полиции "не имеет силы", поскольку марш организуется городским советом и, соответственно, не требует официального разрешения.
"Городская управа Будапешта организует марш Budapest Pride 28 июня как городское мероприятие. Точка", — написал он в фейсбуке.
В прайде пообещали принять участие некоторые члены Европарламента, министры нескольких стран ЕС и еврокомиссар по вопросам равенства Хаджа Лабиб, сообщают организаторы.
Участникам марша грозит штраф до 200 тыс. форинтов (около 550 долларов); по заявлению венгерских властей, эти средства могут быть направлены на проекты по защите детей.
Полиция также получит право использовать технологии распознавания лиц для идентификации правонарушителей.
Закон, похожий на российский
Закон, запрещающий гей-прайды, был принят в марте по инициативе правящей партии "Фидес".
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Согласно новому закону, теперь могут проводиться только такие мероприятия, которые "уважают право детей на надлежащее физическое, психическое и моральное развитие". Правительство заявило, что ежегодный прайд может проходить в закрытом помещении, например, на стадионе, вне поля зрения детей.
"Мы не позволим "воук-идеологии" угрожать нашим детям", — написал Орбан после принятия закона.
Закон вызвал протесты, в том числе в парламенте Венгрии. Из 199 депутатов 27 были против, и они пытались сорвать голосование криками и жгли сигнальные факелы.
В это же время протестующие демонстранты блокировали мост Магрит в центре Будапешта — он находится недалеко от здания парламента. Они скандировали "Собрание — это основное право!", потому что новый закон по сути ограничивает право на свободу собрания.
Организаторы еще тогда заявили, что все равно проведут прайд.
"Люди все равно будут готовы прийти на Будапештский прайд и поддержать сообщество, даже если придется заплатить штраф", — сказал AFP их представитель Мате Хигедуш.
17 стран ЕС, в том числе Германия и Франция, призвали наказать Венгрию за запрет на проведение гей-прайдов. Ранее Еврокомиссия уже заморозила выделенные Будапешту миллиард долларов из бюджета ЕС за нарушение принципа верховенства права.