Ирано-израильский конфликт: что говорит международное право

Израиль заявил, что нанес превентивный удар по Ирану в целях самообороны, опасаясь ядерной угрозы. Специалисты по международному праву расходятся в оценке законности нападения.
Продолжающийся ирано-израильский конфликт имеет, кроме военной, и важную юридическую составляющую. Вопрос о том, были ли первоначальные удары Израиля по Ирану оправданными или нет, вызывает яростные и эмоциональные дискуссии.
Одни утверждают, что Израиль нарушил международное право, напав на другую страну, и называют Израиль государством-изгоем, безнаказанно наносящим удары через границы.
Другие напоминают, что еврейское государство уже много лет подвергается угрозе со стороны Ирана, который находится на грани создания ядерной бомбы, что представляет экзистенциальную угрозу для Израиля.
А как оценивает ситуацию не подверженное эмоциям международное право?
Запрещенный превентивный удар
Высокопоставленные израильские политики назвали нападение своей страны на Иран 13 июня "превентивной" атакой на иранские ядерные объекты. Они назвали это самообороной, поскольку у Израиля были основания опасаться будущего ядерного нападения со стороны Ирана.
"У меня сложилось впечатление, что большинство специалистов по международному праву рассматривают нападение Израиля как случай "запрещенного превентивного удара", - сказал DW Маттиас Гольдман (Matthias Goldmann), профессор права и эксперт по международному праву в университете EBS в Висбадене. Он напомнил, что в статье 51 Устава ООН прописано неотъемлемое право государства на самооборону. Однако оно вступает в силу в случае неминуемого нападения, от которого нельзя защититься никаким другим способом. "Если вы примените это требование, то придете к выводу, что неминуемой угрозы со стороны Ирана не было", - указывает эксперт.
"Упреждающий" или "превентивный" удар
Упреждающий удар:
- В преддверии очевидной,неминуемой военной угрозы
- В целом приемлемо в соответствии с международным правом
- Примеры: Израиль в войне 1967 года, Китай, в войне в Корее в 1950 году
Превентивный удар
- Предринятые задолго до потенциальной угрозы,спекулятивные
- Не в ответ на конкретный кризис или прямую угрозу
- Обычно неприемлемо в соответствии с международным правом
- Примеры: Германия в 1941 году; Япония в 1941 году (Перл-Харбор); Удар Израиля по иракскому ядерному реактору (1981 год); Вторжение США в Ирак (2003 год)
Источник: Оксфордовский справочник по международным отношениям, Институт Гувера, Брауновский университет
Гольдман напоминает, что Израиль не представил никаких доказательств того, почему он считает, что угроза ядерного удара со стороны Ирана была уже настолько актуальной.
Между Ираном и Израилем годами звучали угрожающие заявления, но, по мнению наблюдателей, маловероятно, что Иран был готов ударить по Израилю ядерным оружием в конце этого месяца. Как сообщило агентство CNN со ссылкой на четыре источника в американской разведке, Ирану на создание атомной бомбы потребовалось бы еще три года.
Сам по себе факт обладания ядерным оружием не может считаться предпосылкой для неминуемого нападения, уверен Маттиас Гольдман. "Вспомните холодную войну: у обеих сторон было ядерное оружие, и они исходили из принципа взаимного гарантированного уничтожения - когда вы не применяете ядерное оружие, потому что знаете, что ответный удар будет смертельным", - напоминает он.
Израиль, как считается, обладает собственным ядерным оружием. Однако эта информация никогда не была подтверждена официально, он не подписал Договор ООН о нераспространении ядерного оружия и не допускает международных инспекций на свои ядерные объекты.
Новая фаза продолжающегося конфликта
В статье, опубликованной на сайте Just Security, израильские профессора права Амихай Коэн и Юваль Шани не спорят с тем, что нападение в порядке самообороны могло бы быть признанно противозаконным. Но, по их мнению, атаку на Иран следует рассматривать как часть более крупного, уже давно продолжающегося конфликта. "Это меняет юридические аргументы, потому что нападение происходит в другом контексте", - говорят они.
В свою очередь американский профессор публичного права Майкл Шмитт в публикации на сайте Articles of War военной академии США Вест-Пойнт утверждает: серьезность иранской ядерной угрозы означает, что концепция упреждающей самообороны может быть истолкована более либерально.
Шмитт признает, что речь идет о "сложном случае", потому что оставались и другие варианты, кроме применения силы. Это еще одно условие для нападения в порядке самообороны: должны быть исчерпаны невоенные способы устранения угрозы. И Шмитт отмечает, что ядерные переговоры между США и Ираном все еще продолжались на момент атаки.
Другую причину, по которой большинство экспертов в области права считают нападение Израиля незаконным, приводит Марко Миланович, профессор международного права из британского Университета Рединга. По его словам, в конечном итоге закон в этой области должен быть ограничительным. "Он призван свести к минимуму необходимость применения силы. Речь не идет о создании лазеек, которыми может воспользоваться любое государство, которому нравится бомбить других", - пояснил он DW.
Законы войны
"На войне не все справедливо, как только начинаются боевые действия", - говорит Том Данненбаум, профессор международного права в Флетчерской школе права и дипломатии при бостонском Университете Тафтса. По словам правоведа, "существует тщательно выверенная правовая база, которая одинаково применима к обеим сторонам".
Так, стороны не могут нападать на гражданских лиц или гражданские объекты, сказал Данненбаум DW. "Объекты становятся военными целями только тогда, когда по своей природе, назначению, местоположению или использованию они вносят эффективный вклад в военные действия".
В этом смысле вопросы вызывают израильские атаки против иранских ученых-ядерщиков в их домах. Как считают некоторые юристы, работа над программой создания оружия не превращает человека в комбатанта.
В результате иранских бомбардировок также погибли мирные жители Израиля в пригородах Тель-Авива и других городах. "При нанесении ударов по комбатантам или военным объектам стороны должны принимать все возможные меры предосторожности, чтобы свести к минимуму ущерб гражданскому населению. И не должны атаковать вообще, если ожидаемый ущерб гражданскому населению будет чрезмерным по сравнению с ожидаемым преимуществом от этого удара", - поясняет Даннебаум.
Станет ли конфликт предметом разбирательства в суде?
Гольдман, Данненбаум и Миланович допускают вероятность того, что подобные дела будут рассматриваться в Международном суде ООН или в Европейском суде по правам человека. "Но большинство аналогичных дел, связанных с применении силы, не доходят до суда, - отмечает Миланович. - Они слишком политизированы или слишком масштабны, и их решают другими способами". Обычно - дипломатическим путем.
Для многих специалистов в области права тревожным аспектом является то, что спорное, с их точки зрения, понимание Израилем понятия самообороны де-факто поддерживают другие государства. Например, хотя заявления правительства ФРГ и не относятся напрямую к нападению на Иран 13 июня, все они содержали некоторую форму фразы "Израиль имеет право на самооборону".
Аналогичная формулировка содержится в совместном заявлении по поводу текущей ситуации на Ближнем Востоке, согласованном участниками саммита стран "большой семерки" (G7). В документе, опубликованном во вторник, 17 июня, Иран назван "главным источником региональной нестабильности и террора", а также подтверждается известная позиция стран G7, согласно которой ни в коем случае нельзя позволить Ирану заполучить ядерное оружие.
Чем российская аргументация отличается от израильской?
"Конечно, Израиль имеет право на самооборону, но оно ограничено международным правом", - утверждает Марко Миланович.
Правила самообороны строго регламентированы не просто так, объясняют он и Маттиас Гольдман. Если начать расширять их определение - например, утверждая, что ты имеешь право напасть на другое государство, потому что оно напало на тебя несколько лет назад, или может напасть через несколько лет, или угрожало на прошлой неделе - эти правила разрушаются, как и вся система международного права.
"Юридический аргумент, который выдвинула Россия (для вторжения в Украину. - Ред.), также очень похож на израильский, - отметил Миланович. - Если вы прочитаете речь Путина накануне вторжения в 2022 году, то в ней, по сути, говорилось, что в какой-то момент в будущем Украина и НАТО нападут на Россию". И поэтому Москва начала войну, напоминает эксперт. "На самом деле речь идет не о самообороне, а о том, что, скажем, вам кто-то не нравится, вы считаете его угрозой и поэтому думаете, что имеете право начать с ним войну. Но международное право этого не допускает", - заключает он.
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