Ирано-израильский конфликт: что говорит международное право

Международный суд ООН был создан после Второй мировой войны для урегулирования споров между государствами. Фото: LEX VAN LIESHOUT/ANP/AFP via Getty Images

Для многих специалистов в области права тревожным аспектом является то, что спорное, с их точки зрения, понимание Израилем понятия самообороны де-факто поддерживают другие государства. Например, хотя заявления правительства ФРГ и не относятся напрямую к нападению на Иран 13 июня, все они содержали некоторую форму фразы "Израиль имеет право на самооборону".

Аналогичная формулировка содержится в совместном заявлении по поводу текущей ситуации на Ближнем Востоке, согласованном участниками саммита стран "большой семерки" (G7). В документе, опубликованном во вторник, 17 июня, Иран назван "главным источником региональной нестабильности и террора", а также подтверждается известная позиция стран G7, согласно которой ни в коем случае нельзя позволить Ирану заполучить ядерное оружие.

Чем российская аргументация отличается от израильской?

"Конечно, Израиль имеет право на самооборону, но оно ограничено международным правом", - утверждает Марко Миланович.

Правила самообороны строго регламентированы не просто так, объясняют он и Маттиас Гольдман. Если начать расширять их определение - например, утверждая, что ты имеешь право напасть на другое государство, потому что оно напало на тебя несколько лет назад, или может напасть через несколько лет, или угрожало на прошлой неделе - эти правила разрушаются, как и вся система международного права.

"Юридический аргумент, который выдвинула Россия (для вторжения в Украину. - Ред.), также очень похож на израильский, - отметил Миланович. - Если вы прочитаете речь Путина накануне вторжения в 2022 году, то в ней, по сути, говорилось, что в какой-то момент в будущем Украина и НАТО нападут на Россию". И поэтому Москва начала войну, напоминает эксперт. "На самом деле речь идет не о самообороне, а о том, что, скажем, вам кто-то не нравится, вы считаете его угрозой и поэтому думаете, что имеете право начать с ним войну. Но международное право этого не допускает", - заключает он.