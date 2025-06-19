Сейм концептуально поддержал изменения в порядке финансирования зарплаты учителей

В четверг, 19 июня, Сейм в первом чтении одобрил поправки к закону об образовании, которыми предусмотрено делегировать Кабинету министров разработку правил по определению критериев и порядка участия государства в финансировании оплаты труда учителей.
Министерство образования и науки (IZM) пояснило, что поправки к закону об образовании необходимы для обеспечения долгосрочного и эффективного управления образованием и ресурсами.
Новая модель "Программа в школе" предполагает, что государственное финансирование целевых дотаций педагогов в полном объеме должны получать самоуправления, в которых школьная сеть приведена в порядок в соответствии с предложенными IZM критериями количества учащихся.
Критерии IZM должны быть разработаны до рассмотрения законопроекта во втором чтении. Предполагается, что новая редакция и дополнение к поправкам вступят в силу 1 сентября 2026 года.
Как сообщалось ранее, новая модель предусматривает, что государственное финансирование на целевые дотации педагогов в полном объеме будут получать самоуправления, в которых сеть школ приведена в порядок в соответствии с предложенными IZM критериями количества учеников.
Минимальное количество обучающихся в классе будет определяться на основе критериев оптимального класса, а это количество учащихся в классе в зависимости от местонахождения образовательного учреждения, четыре класса в каждом потоке и местонахождение образовательного учреждения.
Финансирование из госбюджета на целевую дотацию для оплаты труда педагогов на этапе общего основного и среднего образования IZM предлагает выделять школам только на те классы, по которым выполнены минимальные требования о количестве учащихся в потоке и с соблюдением требования о возможных отступлениях.
Если образовательное учреждение не выполнит количественные критерии с учетом установленного допустимого отступления и не будет определено как исключение, на реализацию образовательных программ в 1-9-х классах финансирование из государственного бюджета будет выделяться пропорционально фактическому количеству обучаемых лиц против установленного оптимального количества в потоке, остальную часть финансирования самоуправление профинансирует из своего бюджета.
В свою очередь, за реализацию программ в 10-12-м классах государственное финансирование будет выделяться только тем школам, которые соответствуют установленным критериям оптимального количества учащихся с учетом допустимого отклонения. Если образовательное учреждение не выполнит количественные критерии с учетом установленного допустимого отклонения, недостающее финансирование самоуправлению придется найти в своем бюджете.
Ввести новую модель финансирования школ "Программа в школе" в полном объеме с осени будущего года правительство решило в конце мая. Необходимые для введения реформы миллионы еще предстоит найти в ходе формирования бюджетов страны на будущие годы.
Реформа зарплат педагогов была заявлена еще в 2023 году, чтобы устранить неравенство по отношению к учителям, так как рост зарплат по существующей модели "деньги следуют за учеником" зависит от количества детей в муниципалитетах.
Внедрение модели "Программа в школе" начнется постепенно, в первую очередь будет обеспечена оплата труда персонала поддержки. На эти цели в госбюджете на четыре месяца этого года должны быть найдены дополнительные 6,4 млн евро, а в 2026 году - 12,9 млн евро.
Расчеты IZM свидетельствуют, что на реализацию реформы в следующем году из госбюджета потребуется дополнительно 35,7 млн евро, а с 2027 года и в дальнейшем - ежегодно 107,24 млн евро. Расчеты основаны на актуальных данных о количестве учащихся, структуре и сети образовательных учреждений в этом учебном году.
Вопрос о выделении дополнительного финансирования на реализацию реформы в 2026 году и в дальнейшем будет рассмотрен в ходе разработки законопроекта о государственном бюджете на 2026 год и бюджетных рамках на 2026, 2027 и 2028 годы. При этом переход на новую модель финансирования определен как один из приоритетов при подготовке этого законопроекта.
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