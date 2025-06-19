Сейм концептуально поддержал изменения в порядке финансирования зарплаты учителей

Если образовательное учреждение не выполнит количественные критерии с учетом установленного допустимого отступления и не будет определено как исключение, на реализацию образовательных программ в 1-9-х классах финансирование из государственного бюджета будет выделяться пропорционально фактическому количеству обучаемых лиц против установленного оптимального количества в потоке, остальную часть финансирования самоуправление профинансирует из своего бюджета.

В свою очередь, за реализацию программ в 10-12-м классах государственное финансирование будет выделяться только тем школам, которые соответствуют установленным критериям оптимального количества учащихся с учетом допустимого отклонения. Если образовательное учреждение не выполнит количественные критерии с учетом установленного допустимого отклонения, недостающее финансирование самоуправлению придется найти в своем бюджете.

Ввести новую модель финансирования школ "Программа в школе" в полном объеме с осени будущего года правительство решило в конце мая. Необходимые для введения реформы миллионы еще предстоит найти в ходе формирования бюджетов страны на будущие годы.

Реформа зарплат педагогов была заявлена еще в 2023 году, чтобы устранить неравенство по отношению к учителям, так как рост зарплат по существующей модели "деньги следуют за учеником" зависит от количества детей в муниципалитетах.