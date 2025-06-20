ВИДЕО Детский праздник в рижском парке аттракционов закончился серьезной травмой

Несчастный случай произошел в парке аттракционов MaryMaris, когда именинница и ее подруги решили прокатиться с горки.

Первой с горки съехала подруга именинницы, и поездка прошла успешно. Однако для Беаты спуск закончился переломами обеих лодыжек.

Как сообщает программа, никто из сотрудников парка аттракционов не заинтересовался произошедшим. Позднее была вызвана скорая помощь, и девятилетнюю девочку доставили в больницу.

Руководство парка MaryMaris пояснило программе, что после инцидента горку сразу же закрыли. Представители компании отметили, что парк имеет страховку на подобные случаи, и в данной ситуации матери девочки, Байбе, уже направлены документы для заполнения, чтобы получить страховое возмещение.