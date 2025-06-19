Для Бюро омбудсмена нашли временного руководителя после ухода Янсонса

После освобождения от должности омбудсмена Юриса Янсонса Бюро омбудсмена продолжает работу под руководством заместителя омбудсмена Инеты Пиляне, сообщили агентству LETA в бюро.
Бюро омбудсмена продолжит выполнять все установленные законом о омбудсмене функции и задачи под руководством Пиляне до тех пор, пока Сейм не утвердит в должности нового омбудсмена.
В бюро пояснили, что инициатива о выдвижении кандидатов на должность омбудсмена является прерогативой депутатов Сейма. Пока со стороны депутатов Сейма никаких предложений не поступало, Пиляне воздержалась от комментариев о своей готовности взять на себя обязанности омбудсмена.
Ранее сообщалось, что депутаты Сейма сегодня освободили Янсонса от должности.
Выдвигать кандидата на должность омбудсмена имеют право не менее десяти депутатов Сейма. Сейчас в Сейме рассматриваются изменения в законе, которыми правом на выдвижение кандидата в омбудсмены может быть наделен и президент Латвии. Поправки еще должен в трех чтениях рассмотреть Сейм.
Сам Янсонс принял решение уйти в отставку, подав в понедельник соответствующее заявление президиуму Сейма, чтобы парламент мог принять решение о его освобождении.
Янсонс признал в беседе с агентством LETA, что больше не видит возможности продолжать работу, так как 38 депутатов Сейма подписали письмо, в котором содержится призыв снять его с должности. Недоверие Янсонсу выразили и сотрудники Бюро омбудсмена.
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