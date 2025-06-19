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Для Бюро омбудсмена нашли временного руководителя после ухода Янсонса

Инета Пиляне.

После освобождения от должности омбудсмена Юриса Янсонса Бюро омбудсмена продолжает работу под руководством заместителя омбудсмена Инеты Пиляне, сообщили агентству LETA в бюро.

Бюро омбудсмена продолжит выполнять все установленные законом о омбудсмене функции и задачи под руководством Пиляне до тех пор, пока Сейм не утвердит в должности нового омбудсмена.

В бюро пояснили, что инициатива о выдвижении кандидатов на должность омбудсмена является прерогативой депутатов Сейма. Пока со стороны депутатов Сейма никаких предложений не поступало, Пиляне воздержалась от комментариев о своей готовности взять на себя обязанности омбудсмена.

Ранее сообщалось, что депутаты Сейма сегодня освободили Янсонса от должности.

Выдвигать кандидата на должность омбудсмена имеют право не менее десяти депутатов Сейма. Сейчас в Сейме рассматриваются изменения в законе, которыми правом на выдвижение кандидата в омбудсмены может быть наделен и президент Латвии. Поправки еще должен в трех чтениях рассмотреть Сейм.

Сам Янсонс принял решение уйти в отставку, подав в понедельник соответствующее заявление президиуму Сейма, чтобы парламент мог принять решение о его освобождении.

Янсонс признал в беседе с агентством LETA, что больше не видит возможности продолжать работу, так как 38 депутатов Сейма подписали письмо, в котором содержится призыв снять его с должности. Недоверие Янсонсу выразили и сотрудники Бюро омбудсмена.

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