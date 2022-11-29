Как делаются фейки об "украинских нацистах"? Фактчекинг DW

В России, начиная по крайней мере с 2014 года, распространяется нарратив о том, что многие украинцы склонны к нацизму. Эти утверждения особенно усилились с началом агрессивной войны РФ против Украины. В известных пропагандистских каналах, таких как Telegram-группа "Новости из России", которую ведет якобы независимая журналистка Алина Липп (Alina Lipp) можно найти множество постов об "украинских нацистах". Не стоит преуменьшать влияние таких постов - только канал Липп имеет более 183 тыс. подписчиков (по состоянию на 25 ноября).

Простой поисковый запрос показал, что слово "нацист" встречается 285 раз, "национал-социализм" - 22 раза, а "свастика" - 17 раз (по состоянию на 25 ноября 2022 года). А как насчет предполагаемых доказательств якобы приверженности украинцев к нацизму, которые пророссийские аккаунты публикуют в социальных сетях? Команда DW по проверке фактов проверила три подобных поста.

Утверждение: Пьяные украинцы распространяли нацистскую символику на чемпионате мира по футболу в Катаре. Соответствующее видео, появилось в Twitter, якобы от имени арабского новостного канала Al Jazeera

Фактчекинг DW: Ложь