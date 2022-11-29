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Twitter больше не будет бороться с Covid-дезинформацией

rus.tvnet.lv
Twitter больше не будет бороться с Covid-дезинформацией
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Илон Маск
Илон Маск Фото: OLIVIER DOULIERY/AFP

Социальная сеть Twitter больше не пытается бороться с дезинформацией о коронвирусе.

Меры, направленные против такой дезинформации, были приостановлены в прошлую среду, сообщается на сайте Twitter.

Twitter внедрил эти правила в 2020 году, чтобы остановить распространение недостоверной и вводящей в заблуждение информации о Covid-19 и вакцинах.

В то время Twitter этот шаг обосновал тем, что люди могут начать использовать ненаучные методы лечения или избежать вакцинации.

В общей сложности было удалено более 100 000 записей и приостановлена деятельность более 11 000 аккаунтов.

Нынешний владелец Twitter Илон Маск сам критиковал карантинный режим, из-за которого ему приходилось останавливать работу заводов предприятия Tesla.

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