Twitter больше не будет бороться с Covid-дезинформацией

Меры, направленные против такой дезинформации, были приостановлены в прошлую среду, сообщается на сайте Twitter.

Twitter внедрил эти правила в 2020 году, чтобы остановить распространение недостоверной и вводящей в заблуждение информации о Covid-19 и вакцинах.

В то время Twitter этот шаг обосновал тем, что люди могут начать использовать ненаучные методы лечения или избежать вакцинации.

В общей сложности было удалено более 100 000 записей и приостановлена деятельность более 11 000 аккаунтов.

Нынешний владелец Twitter Илон Маск сам критиковал карантинный режим, из-за которого ему приходилось останавливать работу заводов предприятия Tesla.