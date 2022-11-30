Почему в Брюсселе считают Киев лучшим местом для бизнеса после войны

Никто не в силах предсказать, когда и как наступит мир в Украине, однако тщательно планировать восстановление и средства на него необходимо уже сейчас - таким был лейтмотив конференции. "Если бы я была европейским инвестором с большими деньгами, я бы, наверное, повременила с постройкой завода в Украине, - говорит участница форума директор коммуникаций украинской корпорации "Фармак" Евгения Пиддубна. - Я бы рассматривала инвестиции в более широком смысле, необязательно во что-то осязаемое, например, в работающие сейчас в Украине стартапы. Или в трансфер технологий - как в фармацевтике: вы делитесь опытом, а мы в Украине производим и все риски остаются у нас".

Нематериальные инвестиции

Готовность делиться технологиями и экспертным опытом не менее важны для восстановления страны, чем инфраструктура и финансы.

"Как инвесторы мы хотим понять, где именно мы нужны, - говорит глава отдела политического диалога, стратегии и анализа фонда BMW Foundation Herbert Quandt Грегуар Роос. - Судя по тому, что сейчас происходит в Украине, нужно вкладывать в развитие и поддержание ответственного лидерства. У нас также есть акселератор стартапов, и мы пытаемся продвигать в Европе экосистему украинских стартапов - у них гигантский потенциал. Наша мечта - чтобы киевский акселератор стал лидером в Европе, потому что Киев, по-моему, - лучшее место для предпринимателей, по крайней мере, в сфере информационных технологий".

Мэры Парижа, Рима, Брюсселя, Риги на форуме заявили, что помогут строить современный, процветающий Киев. Опытом и ноу-хау готовы поделиться 30 лет назад переживший войну и осаду Сараево, и город технологий Хельсинки. Он тоже еще не забыл "трагическую и жестокую историю с нашим восточным соседом", рассказал мэр Хельсинки Юхана Вартиайнен и предложил "конструктивный урок из финского опыта": "Надлежащее управление, добросовестная администрация без коррупции и верховенство закона - это все, что имеет значение в долгосрочной перспективе".

Глава украинского офиса Европейского инвестиционного банка заверил, что государственное финансирование в Украине стало более подотчетным, чем еще 15 лет назад. "Мы с братом будем телохранителями ваших инвестиций", - пообещал с экрана киевский мэр Виталий Кличко. На сцене его брат Владимир, основатель фонда Klitschko Ventures, одобрительно кивнул.