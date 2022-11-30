Еврокомиссия оценила число погибших и раненых украинских военных в 100 тысяч

Сейчас украинский генштаб заявил, что не может подтвердить цифру в 100 тысяч. "Потери украинской армии являются служебной информацией и подпадают под гриф ограничения обнародования. В то же время, если то, что озвучила глава Еврокомиссии, позволит привлечь к ответственности страну-агрессора, мы можем только поддерживать действия, которые будут способствовать законному наказанию для тех, кто устроил геноцид украинского народа", - цитирует заявление УНИАН.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сказал журналистам, что информация о потерях чувствительная и ей могут делиться только министр обороны Алексей Резников, командующий ВСУ Валерий Залужный и президент Владимир Зеленский.

Как оценивались потери

Пентагон ранее называл цифру 100 тысяч - когда оценивал число убитых и раненых российских военных. В ноябре глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли говорил, что на войне в Украине были убиты и ранены более 100 тысяч российских военнослужащих, предполагая при этом, что украинская армия могла понести сопоставимые потери.

"Речь идет о числе убитых и раненых российских военных на уровне значительно больше 100 тысяч. Вероятно, то же самое - с украинской стороны. Это огромные масштабы человеческих страданий", - цитировал его Рейтер. Милли не уточнял, на чем основана эта оценка и откуда данные.