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Еврокомиссия оценила число погибших и раненых украинских военных в 100 тысяч

BBC News Русская служба
Еврокомиссия оценила число погибших и раненых украинских военных в 100 тысяч
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BBC
Фото: BBC News

Еврокомиссия оценила потери Украины в войне с Россией в 100 тысяч военных, но заявление с такой оценкой пришлось отредактировать - речь идет не только о погибших, но и о раненных. Похожие заявления в ноябре делали и американские военные. Украинские власти призывают быть осторожными с данными о потерях.

Еврокомиссия оценила потери Украины в войне с Россией в 100 тысяч военных, но заявление с такой оценкой пришлось отредактировать - речь идет не только о погибших, но и о раненных. Похожие заявления в ноябре делали и американские военные. Украинские власти призывают быть осторожными с данными о потерях.

Что произошло

В среду в "Твиттере" главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен было опубликовано видеообращение, в изначальном варианте содержавшее оценку числа погибших украинских военных - больше 100 тысяч человек. Вскоре видео было заменено - на новом цифра исчезла, а на 11 секунде стали видны признаки склейки кадров.

Российские военные блогеры подхватили обе новости - и о 100 тысячах погибших украинских военных, и об отредактированном выступлении главы Еврокомиссии.

Позже представитель Еврокомиссии, поблагодарив тех, кто указал на неточность цифр в предыдущей версии видео, пояснила: "Используемая оценка, взятая из внешних источников, должна была относиться как к убитым, так и раненым, и должна была показать жестокость России".

Фон дер Ляйен в целом посвятила обращение плану конфискации замороженных активов и созданию спецтрибунала для наказания России. Текст и видео были опубликованы не только в "Твиттере", но и на сайте Еврокомиссии. Политик сказала, что вторжение России в Украину принесло смерть, опустошение и неописуемые страдания - и что в Украине "погибли более 20 тысяч мирных жителей и 100 тысяч украинских военных".

Украинские власти ранее называли значительно меньшие цифры потерь военных и отмечали, что установить точное число убитых невозможно - в частности, из-за оккупации городов, таких как Мариуполь.

Сейчас украинский генштаб заявил, что не может подтвердить цифру в 100 тысяч. "Потери украинской армии являются служебной информацией и подпадают под гриф ограничения обнародования. В то же время, если то, что озвучила глава Еврокомиссии, позволит привлечь к ответственности страну-агрессора, мы можем только поддерживать действия, которые будут способствовать законному наказанию для тех, кто устроил геноцид украинского народа", - цитирует заявление УНИАН.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сказал журналистам, что информация о потерях чувствительная и ей могут делиться только министр обороны Алексей Резников, командующий ВСУ Валерий Залужный и президент Владимир Зеленский.

Как оценивались потери

Пентагон ранее называл цифру 100 тысяч - когда оценивал число убитых и раненых российских военных. В ноябре глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли говорил, что на войне в Украине были убиты и ранены более 100 тысяч российских военнослужащих, предполагая при этом, что украинская армия могла понести сопоставимые потери.

"Речь идет о числе убитых и раненых российских военных на уровне значительно больше 100 тысяч. Вероятно, то же самое - с украинской стороны. Это огромные масштабы человеческих страданий", - цитировал его Рейтер. Милли не уточнял, на чем основана эта оценка и откуда данные.

Украинский генштаб на протяжении вторжения оценивает потери российской армии в десятки тысяч убитыми. Минобороны России последний раз отчитывалось о погибших в Украине военных 21 сентября (когда президент Владимир Путин объявил в стране мобилизацию), сообщив о гибели 5937 человек.

По данным Русской службы Би-би-си, которая ведет поименный список потерь российских военнослужащих в Украине совместно с изданием "Медиазона" (объявлено в России "СМИ-иноагентом") и командой волонтеров, к 25 ноября из открытых источников были известны имена более 9300 российских военных, погибших на войне в Украине.

В начале июня советник главы офиса президента Алексей Арестович говорил, что с начала войны погибли до 10 тысяч украинских военнослужащих. В последнее время украинские власти воздерживаются от оценки потерь своей армии. В конце августа Залужный сообщил о гибели около 9 тысяч украинских военных.

Заместитель министра обороны Анна Маляр в июле говорила, что потери Украины в войне являются государственной тайной, поэтому власти не называют количество погибших.

Возмещение ущерба

Еврокомиссия оценивает ущерб Украины в 600 млрд долларов и обещает заставить Россию платить за него (еще недавно он оценивался в 385 млрд). В видеообращении фон дер Ляйен пообещала, что европейские структуры сделают все возможное для того, чтобы Россия заплатила за нанесенные разрушения замороженными средствами российских олигархов и активами своего ЦБ.

По ее словам, в настоящее время в ЕС заблокировано 300 млрд евро резервов ЦБ и активы российских бизнесменов на 19 млрд евро. Еврокомиссия инициирует разработку механизма, который позволит использовать эти средства на восстановление Украины.

Она также сообщила, что Еврокомиссия будет работать совместно с Международным уголовным судом над созданием специального трибунала по расследованию военных преступлений.

Плашка
Плашка Фото: BBC
BBC
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