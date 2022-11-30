Еврокомиссия оценила потери Украины в войне с Россией в 100 тысяч военных, но заявление с такой оценкой пришлось отредактировать - речь идет не только о погибших, но и о раненных. Похожие заявления в ноябре делали и американские военные. Украинские власти призывают быть осторожными с данными о потерях.
Еврокомиссия оценила число погибших и раненых украинских военных в 100 тысяч
Еврокомиссия оценила потери Украины в войне с Россией в 100 тысяч военных, но заявление с такой оценкой пришлось отредактировать - речь идет не только о погибших, но и о раненных. Похожие заявления в ноябре делали и американские военные. Украинские власти призывают быть осторожными с данными о потерях.
Что произошло
В среду в "Твиттере" главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен было опубликовано видеообращение, в изначальном варианте содержавшее оценку числа погибших украинских военных - больше 100 тысяч человек. Вскоре видео было заменено - на новом цифра исчезла, а на 11 секунде стали видны признаки склейки кадров.
Russia must pay for its horrific crimes.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 30, 2022
We will work with the ICC and help set up a specialised court to try Russia’s crimes.
With our partners, we will make sure that Russia pays for the devastation it caused, with the frozen funds of oligarchs and assets of its central bank pic.twitter.com/RL4Z0dfVE9
Российские военные блогеры подхватили обе новости - и о 100 тысячах погибших украинских военных, и об отредактированном выступлении главы Еврокомиссии.
Позже представитель Еврокомиссии, поблагодарив тех, кто указал на неточность цифр в предыдущей версии видео, пояснила: "Используемая оценка, взятая из внешних источников, должна была относиться как к убитым, так и раненым, и должна была показать жестокость России".
Many thanks to those who pointed out the inaccuracy regarding the figures in a previous version of this video.— Dana Spinant (@DanaSpinant) November 30, 2022
The estimation used, from external sources, should have referred to casualties, i.e. both killed and injured, and was meant to show Russia‘s brutality. https://t.co/GesDe7bK8v
Фон дер Ляйен в целом посвятила обращение плану конфискации замороженных активов и созданию спецтрибунала для наказания России. Текст и видео были опубликованы не только в "Твиттере", но и на сайте Еврокомиссии. Политик сказала, что вторжение России в Украину принесло смерть, опустошение и неописуемые страдания - и что в Украине "погибли более 20 тысяч мирных жителей и 100 тысяч украинских военных".
Украинские власти ранее называли значительно меньшие цифры потерь военных и отмечали, что установить точное число убитых невозможно - в частности, из-за оккупации городов, таких как Мариуполь.
Сейчас украинский генштаб заявил, что не может подтвердить цифру в 100 тысяч. "Потери украинской армии являются служебной информацией и подпадают под гриф ограничения обнародования. В то же время, если то, что озвучила глава Еврокомиссии, позволит привлечь к ответственности страну-агрессора, мы можем только поддерживать действия, которые будут способствовать законному наказанию для тех, кто устроил геноцид украинского народа", - цитирует заявление УНИАН.
Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сказал журналистам, что информация о потерях чувствительная и ей могут делиться только министр обороны Алексей Резников, командующий ВСУ Валерий Залужный и президент Владимир Зеленский.
Как оценивались потери
Пентагон ранее называл цифру 100 тысяч - когда оценивал число убитых и раненых российских военных. В ноябре глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли говорил, что на войне в Украине были убиты и ранены более 100 тысяч российских военнослужащих, предполагая при этом, что украинская армия могла понести сопоставимые потери.
"Речь идет о числе убитых и раненых российских военных на уровне значительно больше 100 тысяч. Вероятно, то же самое - с украинской стороны. Это огромные масштабы человеческих страданий", - цитировал его Рейтер. Милли не уточнял, на чем основана эта оценка и откуда данные.
Украинский генштаб на протяжении вторжения оценивает потери российской армии в десятки тысяч убитыми. Минобороны России последний раз отчитывалось о погибших в Украине военных 21 сентября (когда президент Владимир Путин объявил в стране мобилизацию), сообщив о гибели 5937 человек.
По данным Русской службы Би-би-си, которая ведет поименный список потерь российских военнослужащих в Украине совместно с изданием "Медиазона" (объявлено в России "СМИ-иноагентом") и командой волонтеров, к 25 ноября из открытых источников были известны имена более 9300 российских военных, погибших на войне в Украине.
В начале июня советник главы офиса президента Алексей Арестович говорил, что с начала войны погибли до 10 тысяч украинских военнослужащих. В последнее время украинские власти воздерживаются от оценки потерь своей армии. В конце августа Залужный сообщил о гибели около 9 тысяч украинских военных.
Заместитель министра обороны Анна Маляр в июле говорила, что потери Украины в войне являются государственной тайной, поэтому власти не называют количество погибших.
Возмещение ущерба
Еврокомиссия оценивает ущерб Украины в 600 млрд долларов и обещает заставить Россию платить за него (еще недавно он оценивался в 385 млрд). В видеообращении фон дер Ляйен пообещала, что европейские структуры сделают все возможное для того, чтобы Россия заплатила за нанесенные разрушения замороженными средствами российских олигархов и активами своего ЦБ.
По ее словам, в настоящее время в ЕС заблокировано 300 млрд евро резервов ЦБ и активы российских бизнесменов на 19 млрд евро. Еврокомиссия инициирует разработку механизма, который позволит использовать эти средства на восстановление Украины.
Она также сообщила, что Еврокомиссия будет работать совместно с Международным уголовным судом над созданием специального трибунала по расследованию военных преступлений.
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