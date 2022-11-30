Двое молодых людей утром 30 ноября нарушили покой жителей Юглы, так как они сели за руль автомобиля в неадекватном состоянии, зацепили два автомобиля и снесли дорожный знак, сообщает передача Degpunktā.
На Югле двое на BMW снесли дорожный знак и зацепили другие машины
По словам встреченного передачей очевидца, автомобиль BMW двигался со скоростью примерно 100 км/час и водитель потерял управление. Машину занесло и она сбила дорожный знак, после чего проехала вперед и остановилось.
"Убрали дорожный знак, так как мешал ехать дальше. Конечно, нужно было снять. Затем они по лесу и через кусты ездили, там особняк строится, дальше "заварили кашу", поняли, что я их загнал в угол, и бросились бежать", - рассказал очевидец.
Он позвонил в полицию и поддерживал связь с остражами порядка, одновременно снимая на мобильнвый телефон маршрут BMW.
Позднее выяснилось, что еще перед тем, как врезаться в знак, молодой человек на BMW врезался в две другие машины.
Когда полицейские задержали водителя, он выглядел одурманенным, кроме того, в салоне машины были обнаружены наркотические вещества.
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