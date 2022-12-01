Государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил телеканалу CNN, что страны НАТО планируют инвестировать в производство боеприпасов для оружия советского типа, которые зачастую используются украинской армией.
Страны НАТО планируют инвестировать в производство советских боеприпасов
Страны НАТО планируют инвестировать в производство советских боеприпасов
"Мы рассматриваем все варианты, чтобы обеспечить украинцев тем, что им нужно и что для них будет эффективно. Это касается и систем вооружений советской эпохи, которые находятся у ВСУ десятилетиями, и, например, обеспечения боеприпасами для этих систем. В некоторых случаях это может потребовать производства чего-то, что не производится уже некоторое время", - сказал Блинкен.
Газета New York Times в воскресенье сообщила, что государства-члены НАТО обсудят возможные вложения в старые заводы в Чехии, Словакии и Болгарии, чтобы возобновить производство артиллерийских снарядов советского времени.
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