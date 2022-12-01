Прокремлевский активист Бенес Айо в Twitter сообщил, что получил гражданство России.
Прокремлевский активист Бенес Айо сообщил, что стал подданным РФ. Латвия начала проверку
Так как на фотографиях и видео видно, что в руках Айо держит паспорт Российской Федерации, следует сделать вывод, что он нарушает Закон о гражданстве Латвии, что означает, что Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) может лишить его гражданства Латвии.
Ja nemaldos, tad “augšāmcēlies” ļenins ar šādu pretlikumīgu rīcību pārkāpj pilsonības likumu. Tas nozīmē @IeM_PMLP var vienousēji atņemt viņam 🇱🇻 pavalstniecību, ja saņem apliecinošus dokumentus, ka šamais pārgājis agresorvalsts pavalstniecībā? pic.twitter.com/pjyz8Xtf7c— Veiko Spolitis (@VeikoSpolitis) November 30, 2022
"В распоряжении управления имеется информация о упомянутом лице. Проводятся проверки о лишении гражданства Латвии", - сообщило PMLP в комментариях к фотографии.
PMLP начало рассмотрение вопроса о лишении латвийского гражданства национал-большевика Бенеса Айо, сообщили в управлении.
Бенес Айо
30 октября российские силы, воюющие в Украине, объявили, что прокремлевский активист Бенес Айо был найден мертвым в руинах здания, "спасая 34 детей". Спустя сутки пропагандист Марат Касем опубликовал в своем Telegram-профиле видео с Айо, опровергнув известие о его смерти.
Верховный суд (ВС) решил не возбуждать кассационное производство по делу, в котором Бенес Айо, называющий себя национал-большевиком, был приговорен к тюремному заключению за призывы к ликвидации государственной независимости и территориального единства Латвии.
Ранее суд Видземского предместья Риги приговорил Айо к двум годам и шести месяцам лишения свободы, а также условному надзору на один год. 19 октября прошлого года Рижский окружной суд оставил приговор суда первой инстанции без изменений.
Суд признал Айо виновным в преступлениях, предусмотренных статьями 81, 82 и 83 Уголовного закона, то есть за призыв действовать против латвийского государства, а также за публичный призыв действовать против национальной независимости, суверенитета Латвии и территориального единства.
Когда Айо должен был предстать перед судом, он бежал в самопровозглашенную "Луганскую Народную Республику", но позже переехал в Россию.
19 февраля 2015 года вступили в силу изменения в Уголовном законе, запрещающие незаконное участие в вооруженных конфликтах на территории иностранных государств. Учитывая вышеизложенное, Служба государственной безопасности (СГБ) возбудила против Айо новый уголовный процесс, и по этому делу он также объявлен в розыск.
В 2019 году Айо был задержан в поселке Яренск, Россия, куда он приехал, чтобы поддержать активистов-экологов, выступающих против строительства полигона в поселке Шиес. Однако позже Россия отказала латвийским властям в экстрадиции Айо и предоставила активисту убежище.
Когда-то Айо был известен в Латвии как член национал-большевистской партии, затем вступил в коммунистическую партию самопровозглашенной Донецкой народной республики.
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