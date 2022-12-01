Видео ⟩ Латвиец из Канады подарил Баускому краю землю - с одним условием

Сколько средств потребуется для создания парка, еще не известно, но земельный участок в плохом состоянии, поэтому требует достаточно больших вложений. Сначала необходимо разработать проект разделения земли, чтобы отделить жилое здание, построенное в советское время, и убрать самовольно созданные маленькие садики.

Как пояснил ReTv историк Райтис Абелниекс, эта семья жила в городе в конце 19 века, в начале двадцатого века, но особые связи с Бауской не найти.

Из-за конфигурации территории парк может быть разделен на несколько зон, одна из которых может быть и активной зоной. Вероятнее всего, идеи будут обсуждаться и с жителями, чтобы найти лучшее решение.