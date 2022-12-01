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Видео ⟩ Латвиец из Канады подарил Баускому краю землю - с одним условием

rus.tvnet.lv
Латвиец из Канады подарил Баускому краю землю - с одним условием
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Кадр из видео.
Кадр из видео. Фото: Ekrānuzņēmums no video

Территорию в почти четыре гектара Баускому краю подарил Канадский латвиец Корнелиус Кампе. Однако он выдвинул одно условие - на территории создать парк, названный именем дарителя, сообщает ReTV.

Сколько средств потребуется для создания парка, еще не известно, но земельный участок в плохом состоянии, поэтому требует достаточно больших вложений. Сначала необходимо разработать проект разделения земли, чтобы отделить жилое здание, построенное в советское время, и убрать самовольно созданные маленькие садики.

Как пояснил ReTv историк Райтис Абелниекс, эта семья жила в городе в конце 19 века, в начале двадцатого века, но особые связи с Бауской не найти.

Из-за конфигурации территории парк может быть разделен на несколько зон, одна из которых может быть и активной зоной. Вероятнее всего, идеи будут обсуждаться и с жителями, чтобы найти лучшее решение.

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