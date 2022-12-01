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В Таллинском квартале начнут работу рождественские ярмарки

rus.tvnet.lv
В Таллинском квартале начнут работу рождественские ярмарки
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Рождественский рынок. Иллюстративное фото.
Рождественский рынок. Иллюстративное фото. Фото: Irina Wilhauk/Shutterstock

В квартале на улице Таллина постепенно ощущается очарование праздника - все приглашаются на рождественские ярмарки, которые пройдут в последующие три воскресенья.

Во второй, третий и четвертый адвент (4, 11 и 18 декабря) с 10:00 до 16:00 квартал наполнится огоньками, музыкой и домашними производителями, которые позаботятся обо всем необходимом, чтобы подготовиться к празднику и порадовать себя прекрасными подарками.

В ассортименте можно найти произведенные вручную аксессуары и украшения, мыло, свечи, биологическую косметику, деревянные изделия, детские игрушки, предметы дизайна, банные вещи, и, конечно, самые разнообразные вкусности. Согреться, насладиться глинтвейном, поздним завтраком или обедом в помещениях приглашают Ezītis miglā и Angārs.

Уже сообщалось, что после двухлетнего перерыва 27 ноября на Домской площади начал работу традиционный Рождественский рынок в Старой Риге.

Фото: Рождественский рынок в Старой Риге

Рынок будет работать до 1 января 2023 года, и в нем можно купить подарки, почувствовать рождественскую атмосферу и насладиться широкой культурной программой.

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