В Таллинском квартале начнут работу рождественские ярмарки

Во второй, третий и четвертый адвент (4, 11 и 18 декабря) с 10:00 до 16:00 квартал наполнится огоньками, музыкой и домашними производителями, которые позаботятся обо всем необходимом, чтобы подготовиться к празднику и порадовать себя прекрасными подарками.

В ассортименте можно найти произведенные вручную аксессуары и украшения, мыло, свечи, биологическую косметику, деревянные изделия, детские игрушки, предметы дизайна, банные вещи, и, конечно, самые разнообразные вкусности. Согреться, насладиться глинтвейном, поздним завтраком или обедом в помещениях приглашают Ezītis miglā и Angārs.

Уже сообщалось, что после двухлетнего перерыва 27 ноября на Домской площади начал работу традиционный Рождественский рынок в Старой Риге.

Фото: Рождественский рынок в Старой Риге

Рынок будет работать до 1 января 2023 года, и в нем можно купить подарки, почувствовать рождественскую атмосферу и насладиться широкой культурной программой.