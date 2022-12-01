Мэр Марупе обвинен в злоупотреблении служебным положением

Уголовный кодекс Латвии за умышленные действия должностных лиц с использованием служебного положения, если эти действия повлекли тяжкие последствия, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, принудительные работы или штраф с лишением права занимать определенную должность на срок до пяти лет.

Как сообщалось, уголовное преследование было инициировано Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB). KNAB привала обвинить Энциса в том, что тогдашний госчиновник общества капитала Бабитского самоуправления, уволив члена правления этого общества, без законных оснований решил выплатить компенсацию за неиспользованный отпуск, т.е., проигнорировал нормативную базу, регламентирующую деятельность членов правления обществ капитала, которая не предусматривает право членов правления на отпуск и компенсацию за неиспользованный отпуск.

Таким образом, госчиновник причинил обществу самоуправления имущественный ущерб в размере 37 561 евро.

KNAB возбудил уголовный процесс 4 ноября 2021 года.

По информации Firmas.lv, Babītes siltums была зарегистрирована в 1993 году. В настоящее время предприятие полностью принадлежит Марупской краевой думе. С 2017 по 2020 год Babīte siltums работало в убыток. В прошлом году оборот составил 1 205 031 евро, а прибыль компании - 35 058 евро.

Марупский край - самоуправление Латвии, образованное 1 июля 2021 года в ходе административно-территориальной реформы, в результате которой он был объединен с Бабитским краем.