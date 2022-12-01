Раевский: оппозиция успешно провела тактическую игру

Как сообщалось, сегодня, 1 декабря, Сейм в окончательном чтении поддержал поправки, которые предусматривают как введение должностей вице-министров, так и создание должности министра климата и энергетики. Они были приняты, хотя дальнейшее продвижение поправок не поддерживалось Юридической комиссией парламента.

Раевский подчеркнул, что это не первый и не последний случай, когда Сейм принимает поправки, не поддержанные одной из комиссий. По его мнению, это была скорее тактическая игра оппозиции, которая старалась привлечь внимание к вопросу о том, нужны ли вообще такие должности, поэтому политическая деятельность в Юридической комиссии Сейма была "сопутствующей фоновой деятельностью" для того, чтобы поднять этот вопрос в общении с обществом.

"Если со стороны оппозиции это была успешная тактическая коммуникативная игра, то со стороны позиции она была весьма неудачной", - говорит Раевский.