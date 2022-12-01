Принимая решение о создании новых должностей в правительстве, оппозиция успешно провела тактическую игру, чтобы привлечь внимание общественности к вопросу, нужны ли они вообще, оценивает политолог, специалист по связям с общественностью Филипп Раевский.
Раевский: оппозиция успешно провела тактическую игру
Как сообщалось, сегодня, 1 декабря, Сейм в окончательном чтении поддержал поправки, которые предусматривают как введение должностей вице-министров, так и создание должности министра климата и энергетики. Они были приняты, хотя дальнейшее продвижение поправок не поддерживалось Юридической комиссией парламента.
Раевский подчеркнул, что это не первый и не последний случай, когда Сейм принимает поправки, не поддержанные одной из комиссий. По его мнению, это была скорее тактическая игра оппозиции, которая старалась привлечь внимание к вопросу о том, нужны ли вообще такие должности, поэтому политическая деятельность в Юридической комиссии Сейма была "сопутствующей фоновой деятельностью" для того, чтобы поднять этот вопрос в общении с обществом.
"Если со стороны оппозиции это была успешная тактическая коммуникативная игра, то со стороны позиции она была весьма неудачной", - говорит Раевский.
Он признает, что по крайней мере одна из коалиционных партий - "Новое единство" (НЕ) - в определенной степени подшутила над оппозицией, чтобы ослабить одного из ее партнеров, а именно "Объединенный список" (ОС). НЕ на протяжении всей игры подчеркивал, что ОС пытается создать новые должности", - пояснил Раевский.
Политолог указал, что произошедшее можно рассматривать скорее как борьбу за власть и влияние в коалиции, кто будет самым умным, сильным и дальновидным, и что не менее важно, кто будет считаться главным партнером коалиции. Политолог отметил, что в этом процессе есть стремление снизить значение в коалиции ОС.
На вопрос, не снижает ли такой способ принятия законов общественное доверие к новому Сейму, политолог ответил отрицательно. Он подчеркнул, что это сжигает тот кредит доверия, который общественность оказала партиям во время выборов и с которым должна была прийти новая власть. Политолог подчеркнул, что еще до голосования в парламенте кредит доверия уже был израсходован взаимными партийными баталиями, поскольку весь процесс формирования правительства шел не слишком успешно.
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